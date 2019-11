Neue Gerüchte um Zukunft von Timo Werner

Maja Hitij, getty

Wechselt Timo Werner zum FC Liverpool?

Nachdem der Wechsel von Timo Werner zum FC Bayern München lange Zeit als sicher galt, ist die Personalie spätestens seit der Vertragsverlängerung des Nationalstürmers bei RB Leipzig bis 2023 wieder offen. Konkretes Interesse an Werner soll nun der FC Liverpool anmelden. Angeblich schwebt den Reds ein Deal wie beim Transfer von Ex-BVB-Star Christian Pulisic vor.

Die Dortmunder hatten den US-Amerikaner im Januar für 64 Millionen Euro an den FC Chelsea verkauft, ihn aber für die Rückrunde noch einmal ausgeliehen. Wie der britische Transfer-Experte Ian McGarry im Podcast "The Transfer Window" erklärte, will Liverpool dieses Modell auch bei Werner anwenden.

Heißt: Der Champions-League-Sieger würde den 23-Jährigen gerne schon im kommenden Winter-Transferfenster kaufen, ihn aber auf Leihbasis noch ein halbes Jahr in Leipzig parken.

Die Vorteile einer solchen Vereinbarung für beide Klubs liegen auf der Hand: RB könnte noch für den Rest der Spielzeit auf die Dienste Werners zurückgreifen und sich in relativer Ruhe nach einem Nachfolger umsehen. Zudem winkt den Sachsen womöglich eine höhere Ablösesumme, da der frühere Stuttgarter für den Sommer eine Ausstiegsklausel haben soll. Liverpool würde größerer Konkurrenz im Werben um Werner aus dem Weg gehen.

Laut McGarry laufen die Kontakte zwischen RB und den Reds derzeit heiß, man habe bereits "den Prozess der formalen Verhandlungen" aufgenommen.

Liverpools Teammanager Jürgen Klopp gilt als Bewunderer Werners, der mit seinem schnellen Antritt gut zum Spielstil des früheren BVB-Coaches passt.

Wie der FC Bayern auf ein mögliches Interesse von der Insel reagiert, bleibt abzuwarten. Werner soll nach dem Hin und Her in den Verhandlungen derzeit allerdings nicht gut auf den Rekordmeister zu sprechen sein.