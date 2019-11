FC Bayern und 20 andere Klubs heiß auf Haaland?

Andreas Schaad, getty

Zieht es Erling Haaland zu FC Bayern oder BVB?

Erling Haaland, 19-jähriges Sturmtalent von Red Bull Salzburg, sorgt in dieser Saison sowohl in der österreichischen Bundesliga als auch in der Champions League für Furore. Folgerichtig steht der Norweger auf der Scoutingliste zahlreicher Top-Klubs - darunter auch die des FC Bayern München.

22 Tore in 15 Pflichtspielen hat Haaland in dieser Saison bereits vorzuweisen – und lässt damit selbst Robert Lewandowski hinter sich. Im gesamten Kalenderjahr 2019 sind es aufaddiert sogar 45 Tore in 35 Spielen, die Haaland seit seinem Wechsel von Molde FK nach Salzburg erzielen konnte - eine beeindruckende Bilanz.

Da ist es wenig überraschend, dass sämtliche Topklubs Europas den Stürmer beobachten. Die Liste erstreckt sich laut "Guardian" von Real Madrid, dem FC Barcelona über den FC Bayern und Manchester City, Stadtrivale United und den FC Arsenal bis hin zu Juventus Turin.

Juve-Sportdirektor Fabio Paratici hatte das Toptalent demnach bereits im Sommer 2018 auf dem Zettel und unterbreitete Molde eine Angebot über sechs Millionen Euro. Doch der Mittelstürmer lehnte ab. Er wollte sich damals keinem Klub anschließen, bei dem er überwiegend auf der Bank sitzen würde.

In der Zwischenzeit hat sich der Marktwert des Youngsters mal eben verachtfacht und wird nun auf etwa 40 Millionen Euro geschätzt.

Salzburg, das Haaland im Januar für neun Millionen Euro nach Österreich holten, verspricht sich allerdings ein ähnliches Plus, wie es Eintracht Frankfurt letzte Saison mit Luka Jovic machte - und fordert angeblich rund 60 Millionen Euro für seinen umworbenen Profi. Ein Winter-Transfer sei aber ausgeschlossen, heißt es.

Haaland war in der Vergangenheit auch mehrfach mit dem BVB in Verbindung gebracht worden. Zuletzt gab es jedoch Gerüchte, wonach er zu einem Wechsel nach England tendiert.