Ibisevic vor Berlin-Derby: "Es wird hitzig werden"

Dean Mouhtaropoulos, getty

Vedad Ibisevic spricht über Union Berlin vs. Hertha BSC

Am Samstag (18.30 Uhr) kommt es zu einer Premiere in der Bundesliga: Union Berlin empfängt Hertha BSC im Stadion an der Alten Försterei - zum ersten Mal im Oberhaus. Hertha-Stürmer Vedad Ibisevic erwartet ein offenes Spiel mit viel Kampf auf beiden Seiten.

Im Berlin-Derby gebe es "keinen Favoriten", sagte Ibisevic dem "kicker" und ergänzte: "Da ist alles offen. Beide wollen gewinnen." Es sei "nicht so wichtig, was bisher in der Saison passiert ist. Es geht nur um diese 90 Minuten. Und da muss jede Mannschaft schauen, dass sie an dem Tag ihre beste Form zeigt", so der 35-Jährige.

In Köpenick erwartet Ibisevic eine knisternde Atmosphäre. "Es wird hitzig werden. Ich habe in Aachen im Tivoli in einem ähnlich kleinen Stadion gespielt. Da waren 20.000 da, und es war immer eine heiße Kiste."

Angesichts des robusten Spielstils von Union müsse Hertha dagegenhalten, so Ibisevic. "Wir haben auch Leute, die kämpfen können. Wir haben Qualität, aber auch Kämpfer in unserer Mannschaft. Wir müssen darauf fokussiert sein, diesen Kampf anzunehmen. Wir müssen da sein und genauso antworten und unsere Qualität durchbringen."

Seine eigene, bisher erfolgreiche Saison mit fünf Toren in zehn Pflichtspielen sei ein Produkt von "Gesundheit, Form und einer guten Vorbereitung", erklärte der Bosnier. "Darüber freue ich mich."

Und auch die Entwicklung unter dem neuen Trainer Ante Covic stimme. "Wir hatten eine schwierige Anfangsphase und haben uns dann mit den Spielen gegen Paderborn, Köln und Düsseldorf rausgekämpft. So langsam sind wir auf dem Weg", sagte Ibisevic.