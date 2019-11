Nach Fahnen-Klau: BVB-Fanclub attackiert Schalker Ultras

Alex Grimm, getty

Ultras des FC Schalke 04 präsentieren ein gestohlenes BVB-Banner

Im Revierderby gegen Borussia Dortmund am vergangenen Wochenende präsentierten die Ultras des FC Schalke 04 ein gestohlenes Banner des Erzrivalen. Die üblichen Szenespielchen? Weit gefehlt, wie ein BVB-Fanclub inzwischen enthüllte.

Die kurz vor dem Anpfiff in der Schalker Nordkurve entrollte Fahne gehörte nämlich dem Fanclub "Fulda goes BVB". Sie sei vor zwei Jahren "in familiärer Atmosphäre in einem beschaulichen Ort in Osthessen" aus dem Auto eines Mitglieds entwendet worden, das zuvor aufgebrochen worden sei, heißt es in einem Facebook-Statement der Gruppierung.

Die Zurschaustellung des Banners habe den Fanclub "zutiefst erschüttert". Weiter schrieb "Fulda goes BVB": "Man muss sich das mal vor Augen halten: Unsere jüngsten Mitglieder sind Kleinkinder mit schwarz-gelbem Strampelanzug und Emma-Schnuller, unsere ältesten sind über 80 Jahre alt und lassen sich, da schwer zu Fuß, zu unseren Fanclub-Veranstaltungen wie Sommerfest und Mitgliederversammlungen führen."

Die BVB-Anhänger wandten sich auch direkt an die Schalker Ultras: "Nochmal, ihr bescheuerten Dummbeutel da draußen: wir sind normale Menschen, bisweilen geradezu bürgerlich-spießig, rückblickend betrachtet vielleicht hier und da ein klein wenig naiv, und wir haben mit Eurer 'Szene' so viel am Hut wie ihr mit dem Friedensnobelpreis (Google hilft, wenn ihr den nicht kennt). Offenbar haben wir auch einen anderen Ansatz oder Anspruch an unser Fußballfan-Dasein als ihr."

Zukünftig sollten "solche völlig sinnlosen Spielereien und Provokationen einfach unter euresgleichen und innerhalb der 'Szene'" ausgelebt werden, forderte "Fulda goes BVB". Der Fanclub werde nun "gelben Stoff und schwarze Eddings bestellen und einen Termin zum gemeinschaftlichen Malen ausmachen", um ein neues Banner herzustellen.

Das Statement von "Fulda goes BVB" im Wortlaut:

"Im Grunde fehlen uns immer noch die Worte. Ganz egal, wo und wie wir alle unser Liga-Spiel aka Derby am vergangenen Samstag in Gelsenkirchen verfolgt haben: die Zurschaustellung unserer Fulda-goes-BVB-Fanclub-Banner in der blauen Kurve hat uns zutiefst erschüttert.

Man muss sich das mal vor Augen halten: unsere jüngsten Mitglieder sind Kleinkinder mit schwarz-gelbem Strampelanzug und Emma-Schnuller, unsere ältesten sind über 80 Jahre alt und lassen sich, da schwer zu Fuß, zu unseren Fanclub-Veranstaltungen wie Sommerfest und Mitgliederversammlungen führen. Dazwischen gibt es Menschen jeden Alters und jeder individuellen Ausprägung, die dank unserer Fanclub-Satzung ein paar Dinge gemeinsam haben: eine gewisse Begeisterung für Fußball im Allgemeinen und BVB-Fußball im Besonderen, die miteinander gelebt und erlebt wird und die vor allen Dingen gewaltfrei zu erfolgen hat. So!

Hinzu kommt nun, dass wir mit viel persönlichem Engagement Werte geschaffen haben, die unserer Auffassung nach Bestand haben sollten. Damit meinen wir zum einen die unschätzbare Gemeinschaft, Freundschaften (sogar Ehen und Kinder sind aus unserem Dasein als Fanclub hervorgegangen), zum anderen aber auch die Dinge, die Materialien, die Banner und Flaggen, die in liebevoller Kleinarbeit in den ersten Jahren unseres Fanclub-Bestehens seit 1998 in stundenlanger Teamarbeit mit zahllosen schwarzen Eddings auf gelben Stoffbahnen entstanden sind.

Schon 2017 erfasste uns deshalb Wut und Bitterkeit, als nach einem gelungenen Fulda-goes-BVB-Sommerfest in familiärer Atmosphäre in einem beschaulichen Ort in Osthessen das Auto eines Mitglieds aufgebrochen wurde und unsere Fahnen gestohlen wurden. Im Ergebnis: schwere Sachbeschädigung und Diebstahl von vermeintlich nur für uns wertvollen Stofffetzen.

Dass dann aber doch irgendwelche hirnlosen Trottel diese Dinge ebenfalls für so außergewöhnlich und beeindruckend halten, dass sie sie mehr als zwei Jahre sorgfältig aufbewahren und dann im Oktober 2019 zum Lüften in die Ausdünstungen der Gelsenkirchener Turnhalle aufhängen, ist ja schon fast wieder ein Kompliment, das wir gar nicht gebraucht hätten, weil wir ja wissen, dass wir ein toller BVB-Fanclub mit lieben Leuten und kreativen Ideen sind.

Nochmal, ihr bescheuerten Dummbeutel da draußen: wir sind normale Menschen, bisweilen geradezu bürgerlich-spießig, rückblickend betrachtet vielleicht hier und da ein klein wenig naiv, und wir haben mit Eurer „Szene“ so viel am Hut wie ihr mit dem Friedensnobelpreis (Google hilft, wenn ihr den nicht kennt). Offenbar haben wir auch einen anderen Ansatz oder Anspruch an unser Fußballfan-Dasein als ihr.

Deshalb zum Schluss die grandios-verrückte Idee, dass ihr solche unserer bescheidenen Meinung nach völlig sinnlosen Spielereien und Provokationen künftig einfach unter euresgleichen und innerhalb der „Szene“ auslebt. Gut?

Gut. Dann können wir als FULDA GOES BVB jetzt wohl gelben Stoff und schwarze Eddings bestellen und einen Termin zum gemeinschaftlichen Malen ausmachen."