Bitter! Auch Bayerns Drittligateam kassiert fünf Gegentore

Michael Titgemeyer, getty

Bittere Niederlage für Kwasi Wriedt und den FC Bayern II

Die zweite Mannschaft von Bayern München hat am Sonntag in der 3. Fußball-Liga beim SV Meppen einen 3:1-Vorsprung verspielt und durch vier Gegentore in den letzten 16 Minuten noch 3:5 (1:1) verloren.

Meppen verbesserte sich auf Platz neun, die Bayern sind Tabellen-14. Timo Kern (21.), Christopher Richards (51.) und Sarpreet Singh (53.) schossen die Bayern-Tore, Deniz Undav (31.) gelang das zwischenzeitliche 1:1 für die Emsländer.

Hassan Amin (74.), Hilal El-Helwe (83.), erneut Undav (85.) und Marius Kleinsorge (90.+3) sorgten mit ihren Toren für die Wende zugunsten des SVM.

Münchens Joshua Zirkzee sah wegen unsportlichen Verhaltens (80.) die Gelb-Rote Karte. Meppens Thilo Leugers erhielt wegen wiederholten Foulspiels ebenfalls die Ampelkarte (90.+2).