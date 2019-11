Bürki: "Zeit, die Bayern in München zu schlagen"

Sebastian Widmann, getty

BVB-Keeper Roman Bürki rechnet mit viel Offensiv-Power vom FC Bayern

Am Samstag steht das Topspiel der Bundesliga an. Der FC Bayern München empfängt Borussia Dortmund. Vor der Partie hat sich BVB-Keeper Roman Bürki zum anstehenden Duell geäußert.

"Es ist mal wieder an der Zeit, die Bayern in München zu schlagen", wird Bürki vom "kicker" zitiert. Der letzte Sieg des BVB beim FC Bayern liegt mittlerweile über zwei Jahre zurück. Im Halbfinale des DFB-Pokals 2016/17 hatte sich der Revierklub mit 3:2 in der Allianz Arena durchgesetzt. In der Bundesliga gewann Dortmund zuletzt 2014 in München.

Auch in diesem Jahr rechnet Bürki mit einer engen Partie. "Ich mache mich darauf gefasst, dass ich viel zu tun kriege", so der Schweizer, der betonte: "Es kommt darauf an, ob jeder bereit ist, zu kämpfen und zu leiden. wir müssen zeigen, dass wir richtig leiden können. Von Anfang an."

In den vergangen Wochen offenbarte der BVB immer wieder Schwächen in der Defensive. Den ein oder anderen Torwart bringen die vermeintlich einfachen Fehler zur Weißglut. Doch Bürki bleibt zumeist gelassen.

Bürki will nicht "die ganze Zeit nur rumschreien"

"Ich will nicht so rüberkommen, als würde ich die ganze Zeit nur rumschreien", sagte Bürki: "Es muss eine Bedeutung haben, wenn man das macht. Und wenn man es zu häufig macht, nutzt es sich ab."

Der 28-Jährige wolle sich stattdessen auf sein Spiel konzentrieren und somit der Mannschaft helfen. "Ich darf im Spiel nicht den Kopf verlieren. Sonst können meine Aktionen unsauber werden, oder ich bin nicht mehr so konzentriert wie nötig", erklärte Bürki.

Auch beim anstehenden Champions-League-Spiel gegen Inter fordert der BVB-Keeper eine konzentrierte Leistung. Der Nationalspieler hofft auf "ein besseres Spiel als vor zwei Wochen." Das Hinspiel in Italien hatte der BVB noch mit 0:2 verloren.