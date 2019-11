Medien: FC Bayern kontaktiert Erik ten Hag

Dean Mouhtaropoulos, getty

Wird Erik ten Hag neuer Trainer des FC Bayern?

Erik ten Hag von Ajax Amsterdam kristallisiert sich als Favorit auf die Nachfolge des entlassenen Trainers Niko Kovac beim FC Bayern München heraus.

Nach Informationen von "Sky" gab es bereits Kontakt zum 49-jährigen Niederländer, Reporter Marc Behrenbeck spricht von einer "komplett validen Info". Ten Hag sei allerdings wohl nicht während der Saison, sondern erst im kommenden Sommer zu bekommen, heißt es in dem Bericht des TV-Senders weiter.

Der FC Bayern müsste in diesem Fall den Rest der Spielzeit also mit einer Interimslösung an der Seitenlinie bestreiten - womöglich mit Kovacs ehemaligem Assistenten Hansi Flick, der laut Mitteilung des Rekordmeisters zunächst "bis auf Weiteres" die Position des Chefcoaches vom Kroaten übernommen hat.

Ten Hag war in der Vergangenheit bereits mehrfach mit einem Wechsel nach München in Verbindung gebracht worden. Nicht zuletzt, weil er von 2013 bis 2015 als Trainer der Bayern-Reserve arbeitete. Sollte der Bundesliga-Branchenprimus sich bei ihm melden, schließe er "nichts aus", hatte ten Hag selbst zuletzt in einem "kicker"-Interview gesagt.

Zudem hatte Ajax-Sportdirektor Marc Overmars erklärt, man werde dem Coach "keine Steine in den Weg legen", wenn er im nächsten Sommer wechseln wolle.

Ten Hag hatte Ajax im Dezember 2017 übernommen und das junge Team in der vergangenen Saison zum niederländischen Double sowie ins Halbfinale der Champions League geführt. Der Ex-Profi steht für einen offensiven, attraktiven Spielstil.