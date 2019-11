Fingerzeig für Bayern? Arsenal dementiert Mourinho-Gerücht

Richard Heathcote, getty

José Mourinho wurde zuletzt auch mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht

Das Trainerkarussell nimmt so langsam Fahrt auf: Weil Unai Emery beim FC Arsenal erheblich wackelt, wurde in englischen Medien zuletzt spekuliert, dass José Mourinho auf den Spanier folgen könnte. Doch dieser hat offenbar noch gar keinen Kontakt zum Tabellenfünften der Premier League gehabt - am Ende sogar wegen des FC Bayern?

Laut "Evening Standard" haben die Gunners-Verantwortlichen dementiert, dass sich Mourinho mit Raul Sanllehi, dem Fußballboss des FC Arsenal, getroffen hat. "Seit Jahren" soll es keine Gespräche mehr zwischen dem Funktionär des Özil-Klubs und Mou gegeben haben.

Zuvor war "The Special One" nach Informationen des "Daily Mirror" als Nachfolger Emerys gehandelt worden, falls dieser innerhalb einer angeblich gesetzten Deadline die nächsten Spiele gegen Vitória Guimarães in der Europa League und gegen Leicester City in der heimischen Liga verliert.

Doch offenbar ist an den Spekulationen um den portugiesischen Star-Coach nichts dran. Dieser hatte zuletzt mit Borussia Dortmund geflirtet und war auch mit einem Wechsel in die Fußball-Bundesliga in Verbindung gebracht worden.

Zur Zeit wird Mourinho als einer von mehreren Kandidaten beim FC Bayern München gehandelt, wo Niko Kovac am Sonntagabend nach der Niederlage gegen Eintracht Frankfurt (1:5) entlassen wurde.