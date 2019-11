Medien: Ex-BVB-Star Aubameyang liebäugelt mit Wechsel

Catherine Ivill, getty

Aubameyang will mit dem FC Arsenal in die Champions League

Pierre-Emerick Aubameyang trifft derzeit in der Premier League nahezu nach Belieben. Dennoch verläuft die Saison des FC Arsenal enttäuschend. Grund genug für den Ex-BVB-Star über einen Wechsel im Sommer nachzudenken.

Sollten die Gunners die Qualifikation für die Champions League verpassen, droht ihnen laut "goal.com" ein Abgang von Aubameyang. Und auch Sturm-Kollege Alexandre Lacazette soll mit einem Wechseln liebäugeln. Beiden Stürmern wurden laut des Berichts bereits neue Verträge vorgelegt, zu einer Einigung ist es angesichts der unsicheren sportlichen Zukunft des Klubs aber nicht gekommen.

Auf die Gunners könnten demnach spätestens im Sommer 2020 stürmische Zeiten zukommen, denn nach elf Spielen in der Premier League beträgt der Rückstand der Nordlondoner auf den Tabellenvierten Chelsea bereits sechs Punkte. Die ersten vier Plätze berechtigen zur Teilnahme an der Champions League, in der Arsenal letztmals in der Saison 2016/17 auflief.

An Aubameyang (Vertrag bis 2021) liegt es nicht. Der Angreifer befindet sich mit acht Saisontreffern unter den Top-Torjägern der Premier League. Der 30-Jährige wechselte 2018 für 63,75 Millionen Euro von Borussia Dortmund zum 13-fachen englischen Meister.