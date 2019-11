Enthüllt: Favre hat Piszczek zum BVB geraten

Christof Koepsel, getty

Lucien Favre hat Lukasz Piszczek zu einem BVB-Wechsel geraten

Seit fast zehn Jahren trägt Lukasz Piszczek das Trikot von Borussia Dortmund. Dass der Rechtsverteidiger überhaupt beim BVB gelandet ist, ist wohl auch Lucien Favre zu verdanken.

"Niemand weiß das, aber er hat mich vor seinem Wechsel zum BVB einmal angerufen und gesagt: 'Trainer, was muss ich machen? Ich habe eine Möglichkeit nach Dortmund zu gehen'", enthüllte Favre auf einer Pressekonferenz vor dem Champions-League-Duell gegen Inter Mailand.

"Und so ist er in Dortmund gelandet", ergänzte Favre und lobte den Polen: "Er hat eine super Karriere gemacht und ist noch nicht fertig. Er ist ein super Spieler."

Favre und Piszczek arbeiteten bereits von 2007 bis 2009 gemeinsam bei Hertha BSC. Favre war derjenige, der den damaligen Stürmer zum Rechtsverteidiger umgeschult hat.

Brandt: "Wir haben hier schon ganz andere geschlagen"

Auf der Pressekonferenz äußerte sich Favre auch zum anstehenden Duell gegen Inter. Mit neuem Selbstvertrauen und alter Spielfreude will Borussia Dortmund in der Champions League eine Vorentscheidung im Kampf ums Achtelfinale erzwingen.

"Wir sind der BVB!", sagte Julian Brandt vor dem "kleinen Endspiel" gegen Inter mit kämpferischer Stimme, und er beschwor eine neue schwarz-gelbe Europapokal-Sternstunde: "Wir haben hier schon ganz andere geschlagen."

Vorerst aber mahnt Trainer Lucien Favre: "Die volle Konzentration gilt Inter." Schließlich steht in der Gruppe F nach drei von sechs Spieltagen alles auf des Messers Schneide. Verliert der BVB, war es das fast schon mit dem Achtelfinale - Inter wäre drei Punkte entfernt und hätte den direkten Vergleich gewonnen. Das wäre nur noch mit viel Schützenhilfe aufzuholen.

Reus-Einsatz gegen Inter ungewiss

Im Falle des Sieges aber, am besten sogar höher als das Mailänder 2:0 aus dem Hinspiel, stehen die Chancen hervorragend. Dann würde ein Heimsieg gegen Slavia Prag am 10. Dezember für den Einzug in die K.o.-Runde reichen, selbst wenn das Spiel beim FC Barcelona (27.11.) verloren ginge.

Favre hat zuletzt ein Plädoyer für die Rotation gehalten, wird aber gegen den früheren Europapokalsieger nach der taktischen Lehrstunde vor zwei Wochen niemanden schonen. Axel Witsel, Jadon Sancho und Thomas Delaney werden höchstwahrscheinlich in die Startelf zurückkehren.

Bürki löst Marwin Hitz wieder im Tor ab. Hinter Kapitän Marco Reus (Kapselbeschwerden nach einem Schlag gegen den Fuß) stand am Montag noch ein Fragezeichen.

Die wichtigsten Aussagen der BVB-PK:

+++ Favre über Inters Taktik +++

"Wenn wir gewinnen wollen, müssen wir eine gute Leistung bringen. Wir müssen clever nach vorne spielen. Inter kontert sehr sehr schnell. Sie spielen nicht nur defensiv, sie attackieren viel. Sie sind sehr geschickt beim letzten Pass."

+++ Favre über Umgang mit Trainern +++

"Es ist überall so für die Trainer. Es ist egal wo du trainierst. Man muss damit leben und nach vorne schauen."

+++ Favre über Kovac +++

"Ich finde es sehr schade als Kollege. Er hat selbst seinen Rücktritt angeboten und er hat seine Gründe. Mehr kann ich dazu nicht sagen."

+++ Brandt über seine Leistung +++

"Erfolgserlebnisse sind für Spieler immer schön. Es ist nicht immer einfach, wenn man den Verein wechselt. Da braucht man mit sich selbst Geduld. Ich glaube nach wie vor, dass ich auf einem guten Weg bin. Ich bin mir sicher, dass der Aufwärtstrend bestehen bleibt."

+++ Brandt über Inters Abwehr +++

"Das Wichtigste ist, dass man versucht, sich in so wenig Zweikämpfe wie möglich zu verwickeln. Eine wichtige Sache ist, dass wir mit wenigen Kontakten vorne Spielen und den Ball laufen lassen. Wir haben eine Geschwindigkeitsvorsprung. Das sollten wir ausnutzen. Ich glaube, dass man sich gar nicht so viele Gedanken darüber machen sollte sondern sich auf unsere Stärken konzentrieren sollte. Man sollte Respekt zollen aber wir sollten uns nicht davor verstecken."

+++ Favre über die Taktik +++

"Ich kann das nicht beantworten. Wir wissen noch nicht, mit welchen System wir spielen werden."

+++ Brandt über Marco Reus +++

"Grundsätzlich war es auch in der Vergangenheit schon so, dass wir beide variable Spieler sind. Man könnte auch in einem 4-3-3 spielen. Es kommt immer auf die Sichtweise des Coaches an. Ich bin immer glücklich, wenn ich mit Marco auf dem Platz stehe. Wenn er Zehner spielt, macht es unfassbar viel Spaß. Er ist ein hervorragender Spieler und gehört immer auf den Platz."

+++ Favre über Lukasz Piszczek +++

"Ich habe nur gute Erinnerungen von ihm, die hatte ich schon in Berlin. Niemand weiß das, aber er hat mich vor seinem Wechsel zum BVB einmal angerufen und gesagt: 'Trainer, was muss ich machen? Ich habe eine Möglichkeit nach Dortmund zu gehen.' Und so ist er in Dortmund gelandet. Er hat eine super Karriere gemacht und ist noch nicht fertig. Er ist ein super Spieler."

+++ Brandt über die Tabellensituation +++

"Jeder kann eine Tabelle lesen. Inter genießt sicherlich einen kleinen Vorteil. Das Spiel kann richtungsweisend sein. Wir müssen aber auch gucken, dass wir nicht blind ins Spiel gehen sondern clever spielen. Gerade zu Hause sollten wir aber mutig auftreten."

+++ Favre über Inter +++

"Wir müssen uns auf alle Fälle vorbereiten. Wir müssen eine gute Leistung bringen, gut verteidigen und gut angreifen. Inter ist gefährlich und kontert schnell.

+++ Brandt über die Leichtigkeit +++

"Man muss sich die Leichtigkeit über die Spieler erarbeiten. Ich glaube, dass die Qualität nach wie vor ins uns steckt."

+++ Favre über die Leichtigkeit +++

"Es ist immer gut, wenn wir gewinnen. Wir hatten ein paar schöne Aktionen und viele Torchancen kreiert."

+++ Favre über das Personal +++

"Wir haben gestern trainiert. Bis jetzt weiß ich nicht, ob ein Einsatz von Marco möglich ist. Sonst haben wir keine kranken Spieler."

+++ Gleich geht's los +++

Noch lassen Lucien Favre und Julian Brandt auf sich warten.

+++ Wird Marco Reus rechtzeitig fit? +++

Beim 3:0-Sieg gegen den VfL Wolfsburg musste Marco Reus vorzeitig ausgewechselt werden. Der Kapitän habe Probleme mit dem Sprunggelunk und sei am Sonntag intensiv untersucht worden, teilte der BVB via Twitter mit. "Über seinen Einsatz am Dienstag gegen Inter Mailand wird kurzfristig entschieden", schrieb der Verein weiter.

+++ Borussia Dortmund braucht einen Erfolg +++

Nach der 0:2-Pleite im Hinspiel steht der BVB im heimischen Signal Iduna Park unter Zugzwang. Mit einem Erfolg gegen die Nerazzurri würden die Schwarzgelben das Tor zum Achtelfinale weit offenhalten.

+++ Inter ist vorbereitet auf den BVB +++

Inter Mailand hat dank Romelu Lukaku eine gelungene Generalprobe für das Champions-League-Duell bei Borussia Dortmund am Dienstag gefeiert. Der italienische Ex-Meister kam nach zwei Toren des belgischen Fußball-Nationalspielers zu einem 2:1 (0:0)-Erfolg beim FC Bologna.