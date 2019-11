Bierhoff traut Flick den Trainerjob bei Bayern zu

Pool, getty

Oliver Bierhoff traut Hansi Flick den Job beim FC Bayern

DFB-Direktor Oliver Bierhoff traut Hansi Flick die Rolle als Interimstrainer beim Rekordmeister FC Bayern München zu.

"Hansi ist ein kompetenter Fachmann. Er hat viel Erfahrung, besitzt eine hohe soziale Kompetenz und hat Verständnis für die Spieler, aber auch eine klare Vorstellung vom Spiel", sagte Bierhoff am Montag am Rande eines Workshops der DFB-Akademie in Berlin: "Hansi hat Qualität und Kompetenz."

Der ehemalige Bundestrainer-Assistent Flick beerbt bei den Bayern Niko Kovac, dessen Entlassung am Sonntagabend verkündet wurde. Flick habe "schon bei der Nationalmannschaft gezeigt, dass man auf ihn zählen kann", sagte Bierhoff.

Die Verantwortung beim Ligaprimus werde Flick nicht schrecken. "Er hat auch schon in anderen Funktionen die erste Rolle eingenommen. Ich glaube nicht, dass er Angst davor hat", meinte Bierhoff: "Das Gute für Bayern München ist, dass er da ist."

Bei der Suche nach einem langfristigen Nachfolger Kovacs stünden die Bayern-Bosse nicht unter zeitlichem Druck. "Ich kann mir gut vorstellen, dass man bis zur Länderspielpause wartet und in Ruhe die Entscheidung trifft, wobei die Verantwortlichen sich sicher schon vorher ein paar Gedanken gemacht haben", sagte Bierhoff.

Kovac lobte er als "sehr akribischen und ordentlichen" Arbeiter: "Es tut mir sehr leid für Niko. Ich kann mir gut vorstellen, dass er erst einmal eine Pause haben will nach dieser intensiven Phase."