Baustelle FC Bayern für Flick kein leichtes Pflaster

Hansi Flick steht beim FC Bayern vor einer schweren Aufgabe

Nach der Trennung von Trainer Niko Kovac muss sich der FC Bayern München wieder einmal neu aufstellen. Die Frage ist, ob dem Rekordmeister das in der derzeitigen Gemengelage gelingt.

Der Tag nach dem Erdbeben an der Säbener Straße begann ohne weitere Erschütterungen und mit gut gelaunten Chefs. "Guten Morgen", grüßte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge, als er um Viertel nach neun seinen Wagen in die Tiefgarage der Vereinszentrale von Bayern München lenkte. Zwei Stunden später fuhr Präsident Uli Hoeneß vor und versicherte, seine Laune sei "gut".

Hansi Flick war da längst am Werkeln. Der ehemalige Bundestrainer-Assistent soll vorerst verhindern, dass der Rekordmeister weiter auseinanderfällt. Sein langjähriger Mitstreiter Oliver Bierhoff traut ihm das zu. "Hansi hat Qualität und Kompetenz", sagte der DFB-Direktor am Montag in Berlin. Flicks Assistent wird Hermann Gerland, der schon unter Jupp Heynckes, Louis van Gaal, Carlo Ancelotti und Pep Guardiola Co-Trainer gewesen war.

Nach der überfälligen Trennung von Trainer Niko Kovac, der an einem turbulenten Sonntag angeblich seinen Rücktritt angeboten haben soll, steht der FC Bayern wieder einmal vor dem Problem, kurzfristig eine Lösung für die Versäumnisse der Vergangenheit finden zu müssen. "Wir alle bedauern diese Entwicklung", ließ sich Rummenigge am Sonntag zitieren. Dabei war bereits in der vergangenen Saison abzusehen, dass es mit dem von ihm ohnehin ungeliebten Kovac auf Dauer nicht gutgehen würde.

Und jetzt? Gegen Olympiakos Piräus in der Champions League (Mittwoch, 18:55 Uhr) und Borussia Dortmund in der Bundesliga (Samstag, 18:30 Uhr) wird Flick das Schlimmste aus Sicht des FC Bayern verhindern müssen. Nicht unwahrscheinlich ist, dass der in der Mannschaft beliebte bisherige Co-Trainer bis zur Winterpause weitermacht - oder weitermachen muss, um den Chefs Zeit für die Suche nach einer langfristigen Lösung zu geben.

Und dann? Die Liste möglicher Kandidaten umfasst etwa Ralf Rangnick, den Sport Bild bereits vor zwei Wochen ins Gespräch brachte - als "Schattenmann" von Kovac. "Sky Sport News" will erfahren haben, dass der ehemalige Münchner Amateurtrainer Erik ten Hag, der mittlerweile Ajax Amsterdam zu Höhenflügen verhilft, kontaktiert wurde. In Italien nennt der Corriere dello Sport Massimiliano Allegri, zuletzt Meistertrainer bei Juventus Turin, als Kandidat.

Kehrt ein Ex-Coach des FC Bayern zurück?

Bei diversen Wettanbietern wurde ten Hag noch vor Allegri oder den derzeit unbeschäftigten Jose Mourinho oder Arsene Wenger als erster Anwärter gehandelt. Der Niederländer war von 2013 bis 2015 Trainer der Münchner U23, protegiert vom damaligen Sportvorstand Matthias Sammer. Ten Hag hat bei Ajax einen Vertrag bis 2022, ihm würden laut Sportvorstand Marc Overmars am Saisonende aber "keine Steine in den Weg gelegt".

Allerdings: Zunächst müssen sich wieder mal die notorisch uneinigen Chefs einig werden, die nach dem Abschied von Pep Guardiola 2016 keine nachhaltige Lösung gefunden haben: Nicht auf dem Trainerposten, nicht beim Umbau der Mannschaft. Carlo Ancelotti als Nachfolger von Guardiola musste im Herbst 2017 gehen, Jupp Heynckes sprang ein. Dessen Nachfolger wurde dann Kovac, weil der von Rummenigge favorisierte Thomas Tuchel in der Findungsphase der Münchner zu Paris St. Germain ging.

Bei der Suche nach einem Nachfolger und damit zugleich der Ausrichtung für die kommenden Jahre wird sich zeigen, wer auf der "Baustelle FC Bayern" mehr zu sagen hat: Rummenigge - oder der am 15. November aus dem Amt des Präsidenten scheidende Hoeneß. Hat Oliver Kahn, der Rummenigge nach dem 31. Dezember 2021 ablösen, aber bereits ab Januar angelernt werden soll, bereits ein Mitspracherecht? Welches Gewicht hat das Wort des unglücklich agierenden Sportdirektors Hasan Salihamidzic?

Rummenigge, Hoeneß und Salihamidzic haben jedenfalls vieles gutzumachen. Bei all den Fehlern, die Kovac unterliefen: Von Rummenigge bekam er keine Unterstützung, vielmehr sagte der Vorstandschef nach dem 5:0 gegen Dortmund im Frühjahr den verräterischen Satz: "Es gibt keine Jobgarantie für niemanden bei Bayern München." Und alle zusammen stellten Kovac einen unausgewogenen Kader zusammen.

Wie auch andernorts üblich, nehmen die Chefs nun die Mannschaft in die Pflicht. Salihamidzic sagte: "Ich erwarte jetzt von unseren Spielern eine positive Entwicklung und absoluten Leistungswillen, damit wir unsere Ziele für diese Saison erreichen." Klingt wie Rummenigge nach der Entlassung von Ancelotti - oder wie bei einem Abstiegskandidaten.