Schalke bestätigt langen Ausfall von Sané

Alexander Hassenstein, getty

Der FC Schalke 04 muss lange auf Salif Sané

Der FC Schalke 04 muss mindestens für den Rest der Hinrunde der laufenden Saison der Fußball-Bundesliga ohne Salif Sané auskommen. Der 29-Jährige fällt "in den kommenden drei bis vier Monaten" aus. Das gab S04 am Montag bekannt.

Der Abwehrspieler wurde laut Klubangaben am späten Montagnachmittag in der Hessingpark-Clinic in Augsburg operiert. Dabei bestätigte sich die "interne Diagnose" der Knappen, Sané habe sich einen Korbhenkelriss des Außenmeniskus am linken Knie zugezogen.

Glück im Unglück: Kreuzband, Innen- und Außenband wurden nicht in Mitleidenschaft gezogen.

Salif Sané ist am Montagnachmittag erfolgreich in Augsburg operiert worden.



Zur Meldung ➡️ https://t.co/KrK5tnvANv



Der gesamte Club wünscht dir weiterhin gute Besserung, @salouf5! 🙏🏼#S04 | #GEmeinsam | #ComebackStronger pic.twitter.com/OeH3rH1Qmv — FC Schalke 04 (@s04) 4. November 2019

Sané bestritt im Saisonverlauf elf Pflichtspiele für den FC Schalke. Dabei erzielte er zwei Tore und steuerten einen Assist bei.