Guardiola verrät: Bayern-Wechsel war nie geplant

Lars Baron, getty

Pep Guardiola erlebte drei erfolgreiche Jahre beim FC Bayern

Von 2013 bis 2016 hatte Pep Guardiola beim FC Bayern das Sagen. Eine Zeit, an die sich die Fans des Rekordmeisters gerne zurückerinnern. Wirklich geplant hatte der Katalane sein Engagement in München allerdings nicht.

Nachdem Guardiola seinen Trainerposten beim FC Barcelona im Sommer 2012 aufgab, sah der Plan des Katalanen den FC Bayern nicht als nächste Anlaufstelle vor. Nach einem Sabbatjahr wollte Guardiola sein Glück stattdessen auf der Insel versuchen.

"Ich war in meinem Sabbatjahr, aber wenn dich der FC Bayern anruft, dann sagst du nicht nein", schilderte der Star-Coach gegenüber "BT Sport" seine ersten Berührungspunkte mit dem deutschen Rekordmeister.

"Bayern ruft dich vielleicht ein Mal im Leben an, also muss man einfach dort hingehen", verriet Guardiola, dass er nach dem Anruf aus München nicht lange überlegen musste, ob er das Angebot annimmt.

Wechsel zum FC Bayern war nicht geplant

Geplant war die "Zwischenstation" München allerdings nicht. "Eigentlich wollte ich nach der Zeit in Barcelona nach England wechseln", so der Katalane: "Aber vielleicht wäre das einfach zu früh gewesen. Es hätte vier oder fünf Klubs gegeben, die interessant gewesen wären, aber Bayern ist ein einmalige Chance."

Seine Zeit in München sei eine "unglaubliche Herausforderung" in einem "unglaublichen Klub" gewesen, urteilte Guardiola. "Ich habe ein Team übernommen, dass das Triple gewonnen hat. Es war nicht einfach, meine eigenen Ideen zu installieren. Es waren drei sehr, sehr aufregende Jahre in meinem Leben."

Mittlerweile fühlt sich der Katalane auch bei Manchester City pudelwohl. "Es war eine der besten Entscheidungen, die ich je getroffen habe", sagte Pep über seinen Wechsel zu den Sky Blues.