Medien: Kovac kehrt nochmal zur Säbener Straße zurück

Sebastian Widmann, getty

Niko Kovac will sich beim FC Bayern wohl nochmal persönlich verabschieden

Niko Kovac ist beim FC Bayern zwar nicht mehr in Amt und Würden, dennoch möchte er sich am Dienstag im Umfeld des Trainings noch von der Mannschaft verabschieden. Das berichten "Welt" und "Sport Bild" übereinstimmend.

Sein zwischenzeitlicher Nachfolger Hansi Flick wird am Dienstag um 11:00 Uhr das Abschlusstraining vor dem Champions-League-Spiel des Rekordmeisters gegen Olympiakos Piräus leiten. Zu diesem möchte sich Kovac dem Vernehmen nach nochmals blicken lassen, um sich von der Mannschaft persönlich zu verabschieden.

Dies wolle er noch nachholen, nachdem er den Spielern für Montag noch frei gegeben hatte und somit dazu keine Gelegenheit mehr hatte.

Die Verabschiedung soll wohl vor der Einheit stattfinden, im Anschluss an diese wird Flick dann seine erste Pressekonferenz als Interimstrainer geben.

Kovac hatte nach den sportlich schwierigen letzten Wochen am Sonntag seinen Rücktritt beim FC Bayern angeboten. Die Klub-Führung hatte sich daraufhin vom Double-Coach der vergangenen Spielzeit getrennt.

Der Kroate hatte sich in einer emotionalen E-Mail bereits von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des FC Bayern verabschiedet. "Wir danken Ihnen allen für viele persönliche Begegnungen und Gespräche. Der gemeinsame Gewinn der Meisterschaft, des DFB-Pokals und des Supercups wird uns allen in schöner Erinnerung bleiben", hieß es unter anderem in dem Schreiben, das "Bild" am Montag veröffentlichte.