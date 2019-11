Hazard beim BVB: Der Unterschätzte macht "seinen Job"

unknown

Thorgan Hazard dreht beim BVB immer mehr auf

BVB-Fans sind verzückt, Trainer Lucien Favre ist erfreut: Thorgan Hazard kommt bei Borussia Dortmund immer besser in Schwung. Den ewigen Vergleich mit dem großen Bruder wird er aber wohl niemals los.

Thierry Hazard hat einen ungewöhnlichen Namenspaten für seinen zweitältesten Sohn gewählt. Thorgal Aegirson ist ein Waisenkind vom außerirdischen Volk der Sterne, ein belgischer Comic-Held, von Wikingern in einer Raumkapsel gefunden und mit aufgezogen. Er erlebt im siebten Jahrhundert fantastische Abenteuer mit Göttern, Fabelwesen und der Liebe.

Ganz so turbulent geht es im Leben von Thorgan Hazard (mit n, nicht mit l am Ende des Vornamens, das hat seine Mutter Carine beim Vater durchgesetzt) dann doch nicht zu. Immerhin aber ist der belgische Offensivspieler bei Borussia Dortmund gelandet, wo er sich mit Krisengerede und einer Mentalitätsdebatte rumschlagen musste. Wo er, in einer neuen Welt, anfangs auch nicht so gut zurechtkam.

Langsam scheint sich dies zu ändern. "Ein Tor, eine Torvorlage, ich habe meinen Job gemacht", sagte er nach dem 3:0 gegen den VfL Wolfsburg, seinem wohl besten Spiel im BVB-Trikot seit seiner Verpflichtung von Borussia Mönchengladbach. Zuvor hatte es deutlich gehakt: Seine Schnelligkeit konnte Hazard kaum ausspielen, vor dem Tor verlor er häufig die Nerven und schoss dann ziellos. Er gab einer allerdings auch arg verunsicherten Mannschaft an den ersten Spieltagen wenig.

BVB profitiert von der Flexibilität von Hazard

Sein Trainer Lucien Favre verwies nun auf andere Qualitäten. "Ich bin sehr, sehr zufrieden mit ihm", sagte der Schweizer. "Er hatte vorher schon fünf Assists, er findet peu a peu seine Position. Er kann links oder rechts spielen, er kann auch Stürmer spielen oder als Neuneinhalb." Sehr flexibel also, obwohl seine Spielweise eigentlich eindimensional wirkt. Erstaunlich: Kein Spieler hat in dieser Bundesliga-Saison mehr Torvorlagen gegeben.

Thorgan Hazard wird also womöglich unterschätzt. Er ist kein Dribbelkönig wie sein älterer und berühmterer Bruder Eden, der für Real Madrid spielt. Verständlicherweise ist er vom ewigen Vergleich latent genervt: Genau deshalb entschied er schon 2007 mit seinen Eltern, dem Großen nicht zu OSC Lille zu folgen - er ging vom gemeinsamen Jugendverein AFC Tubize in Wallonisch-Brabant zum RC Lens.

Keimzelle der vier Hazard-Brüder - Kylian, der zweitjüngste, spielt für Cercle Brügge, Ethan ist noch nicht im Profi-Alter - ist allerdings das kleine Stade Brainois in Braine-le-comte zwischen Mons und Brüssel. Dort auf der Homepage findet sich zwar ein halbwegs aktueller Spielbericht. Weiter oben aber thronen ein Video über die Gebrüder Hazard, der Bericht "Eden Hazard bei der WM" und ein Clip vom jährlichen Hazard-Jugendturnier. Die Gewinner bekamen eine große Collage der Hazard-Brüder überreicht.

In Dortmund muss Thorgan Hazard seine Spuren erst noch hinterlassen. Die Offensive des BVB hat gewaltiges Potenzial, dieses wurde aber bisher noch längst nicht komplett abgerufen. Bekommt der BVB die sportlich-emotionale Wende hin, wird es wohl auch für den schnellen Belgier nochmals besser laufen. Der Trend stimmt.