Marwin Hitz vs. Roman Bürki: Echtes Duell im BVB-Tor?

Dean Mouhtaropoulos, getty

Duell im BVB-Tor zwischen Roman Bürki und Marwin Hitz?

Marwin Hitz überzeugte im Tor von Borussia Dortmund zuletzt als Ersatzmann von Roman Bürki auf ganzer Linie. Auch die beeindruckende Erfolgsstatistik im BVB-Trikot spricht für die Nummer zwei. Bahnt sich im Dortmunder Tor vor dem Champions-League-Spiel gegen Inter Mailand am Dienstag (21:00 Uhr im Liveticker) ein echtes Duell um den Stammplatz an?

Dass Roman Bürki beim Heimspiel des BVB gegen den VfL Wolfsburg nur auf der Ersatzbank Platz nahm, ließ eigentlich nicht viel Raum für Spekulationen. Die etatmäßige Nummer eins hatte gerade erst eine Grippe überstanden. Einen Einsatz im Notfall traute Trainer Lucien Favre dem 28-jährigen Schlussmann zu. Für 90 Minuten reichte es jedoch noch nicht. Bürki sei "sehr müde" gewesen, erklärte der Coach.

Doch durch den erneuten Ausfall des Stammkeepers kam Marwin Hitz zu seinem dritten Startelf-Einsatz hintereinander. Wie gewohnt zeigte Bürkis vier Jahre älterer Schweizer Landsmann im Duell mit den bis dahin in der Liga ungeschlagenen Wolfsburgern eine unaufgeregte, souveräne Leistung.

Mehr noch: In der 69. Minute parierte Hitz überragend gegen den durchgebrochenen VfL-Stürmer Joao Victor. Dessen Schuss hätte den Anschlusstreffer aus Wolfsburger Sicht bedeutet. Womöglich wäre die Partie dadurch noch einmal ins Kippen geraten. So blieb es beim 2:0 für Dortmund. Mario Götze stellte mit seinem verwandelten Handelfmeter in der Schlussphase den Endstand her.

Fans des BVB feiern Marwin Hitz

Michael Zorc wusste, bei wem er sich nach der Partie zu bedanken hatte. "Zur Wahrheit gehört, dass wir in der ein oder anderen Szene Glück hatten und dass wir Marwin Hitz hatten, der gut gehalten hat", lautete das Fazit des Sportdirektors.

Mit dem Sieg über den VfL baute Hitz seine beeindruckende Erfolgsstatistik im BVB-Trikot aus. Elfmal hütete der Routinier seit seinem Wechsel vom FC Augsburg nach Dortmund im Sommer 2018 den Kasten der Schwarz-Gelben. Zehn (!) Siege und ein Remis (das 0:0 im Revierderby beim FC Schalke 04 Ende Oktober) stehen zu Buche.

Bei den Fans hat der sympatische 1,92-Meter-Hüne längst einen dicken Stein im Brett. Gegen Wolfsburg brandeten schon während des Spiels "Hitz, Hitz"-Rufe auf. Nach der Partie feierte sogar die Südtribüne den Keeper, bevor die gesamte Mannschaft für ihre ordentliche Leistung bejubelt wurde.

Roman Bürki ist beim BVB unumstritten

Leise Gerüchte aus dem Fanlager um eine mögliche Wachablösung im Tor des BVB dürften dennoch jeglicher Grundlage entbehren. Im richtungsweisenden Duell mit Inter wird aller Voraussicht nach Bürki wieder zwischen die Pfosten zurückkehren.

Der frühere Freiburger hat sich nach dem holprigen Beginn seines Engagements in Dortmund inzwischen ein hervorragendes Standing erarbeitet.

Marwin Hitz hielt den Kasten des BVB gegen Wolfsburg sauber

Seine Leistungen seit Favres Amtsantritt vor anderthalb Jahren sind stabil bis stark. Im Hinspiel gegen Inter (0:2) hielt Bürki sogar seinen ersten Elfmeter im Dortmunder Dress. Favre schätzt zudem Bürkis fußballerische Qualitäten, die bei ihm ausgeprägter sind als bei Konkurrent Hitz.

Ist Marwin Hitz der beste Ersatzkeeper der Bundesliga?

Die Seele des Ersatzkeepers dürften die kurzen Ausflüge ins Rampenlicht dennoch gestreichelt haben. Im Wettbewerb um den inoffiziellen Titel als bester zweiter Torwart der Bundesliga, der bisher überwiegend Bayerns Sven Ulreich zugesprochen wurde, sammelte Hitz zudem massenweise Punkte.

Ein verbissener Zweikampf zwischen ihm und Bürki um den Status als Stammtorhüter des BVB ist auch in Zukunft ohnehin nicht zu erwarten. Zu freundschaftlich sind die Bande zwischen beiden Keepern. Bürki bezeichnete Hitz nach dessen Verpflichtung sogar als "guten Kumpel".

Wenn der Platzhirsch allerdings wieder einmal zu müde für einen Einsatz sein sollte, steht ein starker Backup bereit.

Tobias Knoop