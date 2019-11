Bayern-Star verlängert um ein Jahr

Alexandra Beier, getty

Simone Laudehr verlängert bis 2021 beim FC Bayern

Olympiasiegerin Simone Laudehr hat ihren Vertrag beim Frauenfußball-Bundesligisten Bayern München bis 2021 verlängert. Das teilte der Klub am Dienstag mit.

Die 33-Jährige will mit den Münchnerinnen ihre Titelsammlung komplettieren. "Natürlich fehlt mir als einziges noch die deutsche Meisterschaft in meiner Sammlung, die will ich gerne noch gewinnen", sagte die 103-malige Nationalspielerin.

"Ich bin glücklich, dass Simone unseren Weg weiterhin begleiten wird. Sie ist mit ihrer Erfahrung und mit ihrer spielerischen Klasse eine absolute Bereicherung für uns – zum Glück noch um ein Jahr länger", sagte Bayern-Trainer Jens Scheuer.

Neben Olympiagold 2016 gewann Laudehr auch den WM-Titel 2007, außerdem triumphierte sie bei zwei Europameisterschaften (2009 und 2013) mit den deutschen Frauen. 2015 gewann sie mit dem 1. FFC Frankfurt die Champions League.