Havertz spricht über Wechsel zum FC Bayern

Christof Koepsel, getty

Kai Havertz hat über einen möglichen Transfer zum FC Bayern gesprochen

Kai Havertz vom Fußball-Bundesligisten Bayer 04 Leverkusen wird weiter von nahezu allen großen Topklubs in Europa umworben. Jetzt hat sich der Shootingstar zu einem möglichen Wechsel zum FC Bayern geäußert.

"Die Bayern sind wahrscheinlich der größte Klub in Deutschland und es gibt eine Menge Spieler, die dort schon in jungem Alter sehr erfolgreich waren", sagte Havertz gegenüber "Marca".

Aus diesem Grund werde wohl auch er mit dem deutschen Rekordmeister in Verbindung gebracht, vermutete der 20-Jährige und schob vielsagend nach: "Aber wir werden sehen, was passiert."

Schließlich gäbe es genug Spieler, die nah an ihrer Familie bleiben wollen, so der geborene Aachener weiter. "Andere wiederum sagen: 'Ich möchte mal in einem anderen Land leben'", erklärte Havertz.

So oder so sei jedoch eines klar: "Wenn Du in Deutschland zu den Stars gehören willst, kannst Du mit dem FC Bayern nichts falsch machen."

Havertz' Vertrag in Leverkusen läuft noch bis 2022. Sollten die Münchner sich tatsächlich entscheiden, den Leverkusener im kommenden Sommer zu verpflichten, wäre wohl eine Ablösesumme von deutlich mehr als 100 Millionen Euro fällig.