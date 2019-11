Tuchel "nicht interessiert" an Job beim FC Bayern

Catherine Ivill, getty

Thomas Tuchel wird vorerst nicht zum FC Bayern wechseln

Bis zum kommenden Bundesliga-Auswärtsspiel bei Fortuna Düsseldorf (23. November) will der FC Bayern laut Präsident Uli Hoeneß die Trainerfrage beantwortet haben. Bis dahin werden täglich zahlreiche Namen diskutiert werden. Nur wenige Kandidaten lassen sich schon jetzt von der Liste streichen.

Nachdem der Niederländer Erik ten Hag (Ajax Amsterdam) dem FC Bayern indirekt bereits am Montag absagte und beteuerte, seinem aktuellen Klub in dieser Saison treu zu bleiben, hat sich der Rekordmeister laut "Sky"-Infos nun ganz kurzfristig an das Lager von Thomas Tuchel gewandt, nun aber ebenfalls einen Korb kassiert.

"Ich bin nicht interessiert, weil ich Trainer von Paris Saint-Germain bin. Ich habe einen Vertrag und denke nicht an einen anderen Klub", sagte Tuchel auf der Pressekonferenz seines Vereins vor dem Champions-League-Spiel gegen den FC Brügge am Mittwoch. Der 46-Jährige verwies darauf, dass er auch für die kommende Saison einen Kontrakt in Paris hat.

Tuchel bestätigte damit "Sky"-Vermutungen, denen zufolge ein Wechsel für den ehemaligen BVB-Trainer nicht infrage kommt. Ob Tuchel im Sommer verfügbar wäre, hängt derweil wohl maßgeblich vom Abschneiden von PSG in der Champions League ab. Sollte Tuchel mit seinem Team in der Königsklasse erneut vorzeitig scheitern, dürften ihm die Pariser wohl den Laufpass geben.

Allegri-Berater nimmt Kontakt zum FC Bayern auf

Ganz anders sieht es mit der Verfügbarkeit von anderen prominenten Fußballlehrern aus. So sollen sich sowohl José Mourinho als auch Massimiliano Allegri ein Engagement beim FC Bayern vorstellen können. Das will "Sky" aus dem Umfeld der beiden Star-Trainer erfahren haben. Kontakt habe es allerdings noch nicht gegeben.

Im Fall von Allegri war es offenbar der Berater des Italieners, der gut mit Karl-Heinz Rummenigge befreundet ist, der seinen Schützling an der Säbener Straße ins Gespräch gebracht hat.

Auch bei Arsène Wenger hat der Sender vorgefühlt. Und auch zur Arsenal-Ikone hat es bislang von Bayern-Seite aus keinen Kontakt gegeben. Auf die Frage, ob sich der Franzose einen Wechsel zum deutschen Rekordmeister vorstellen könne, hat der Berater des 70-Jährigen erklärt: "Wir werden sehen."

Laut "Bild" würde Wenger im Fall der Fälle sogar als Art Notlösung bis zum Saisonende einspringen.

Rangnick würde dem FC Bayern zusagen

Aus dem Umfeld von Ralf Rangnick will "Sky" derweil erfahren haben, dass der Ex-RB-Leipzig-Coach den Job annehmen würde. Problematisch sind allerdings die Vorbehalte, die es beim FC Bayern gegen den "Professor" gibt. In München gebe es zwar ein Pro-, aber eben auch ein Contra-Lager, das eine Verpflichtung von Rangnick ablehnt.

Ebenfalls auf der Kandidatenliste der Münchner soll Mauricio Pochettino stehen. Tottenham würde den Argentinier, der sich einen Abschied angeblich vorstellen kann, zwar bei einem passenden Angebot ziehen lassen, Kontakt zum FC Bayern hat es laut "Sky" aber noch nicht gegeben.

Ein weiterer Name, der an der Säbener Straße gehandelt wird, ist der von Roger Schmidt. "Sport1" behauptet, dass der ehemalige Trainer von Bayer Leverkusen in München ebenfalls als Kandidat gilt.