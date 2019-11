Bosse zu Tönnies: "Nach wie vor das Gesicht von Schalke"

Lars Baron, getty

Clemens Tönnies erhält Zuspruch von Vereinsseite

Nach dem Ende der dreimonatigen Zwangspause als Aufsichtsratschef beim Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 kann Clemens Tönnies nun in offizieller Funktion zum Verein zurückkehren.

Obwohl er den Heimspielen offenbar zunächst noch fern bleiben wird, zeigen sich Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats erfreut über das Ende der unfreiwilligen Tönnies-Auszeit.

"Clemens Tönnies ist eine starke Persönlichkeit", wird Vorstand Alexander Jobst in der "Sport Bild" zitiert. "Er hat sich für seinen Fehler entschuldigt und ihn eingesehen. Er lebt und liebt diesen Verein. Schalke 04 ist immer größer als jede einzelne Person. Aber wir Verantwortliche wissen sehr genau, wie wichtig Clemens Tönnies als Aufsichtsrats-Vorsitzender für diesen Klub ist. Aufsichtsrat und Vorstand stehen geschlossen hinter ihm."

Aufsichtsrat Stefan Gesenhues ergänzt: "Weil Clemens Tönnies nach wie vor das Gesicht von Schalke 04 ist." Nach Informationen des Blattes wird der bisherige Boss des Aufsichtsrats am 15. Dezember erstmals wieder bei einem Heimspiel des Klubs öffentlich in Erscheinung treten. Dann treten die Königsblauen gegen Eintracht Frankfurt an. Ein früheres Comeback soll durch "berufliche Verpflichtungen" nicht möglich sein.

Folgenschwerer Fehltritt beim Tag des Handwerks

Zuspruch erhält Tönnies auch von Ehrenpräsident Gerhard Rehberg: "Ich kenne Clemens fast 30 Jahre. Er ist kein Rassist. Das zeigt die Erfahrung, die ich mit ihm während meiner Zeit als Bürgermeister der Stadt Gelsenkirchen machte: Da hat er sich für zwei soziale Projekte in Kenia und Tansania engagiert." Rehberg war von 1979 bis 2004 amtierender Bürgermeister.

Vor drei Monaten hatte Tönnies als Redner beim Tag des Handwerks in Paderborn Steuererhöhungen im Kampf gegen den Klimawandel kritisiert. Stattdessen solle man lieber jährlich 20 Kraftwerke in Afrika finanzieren. "Dann würden die Afrikaner aufhören, Bäume zu fällen, und sie hören auf, wenn's dunkel ist, Kinder zu produzieren."

Eine Äußerung, die öffentlich viel diskutiert und zum Teil als rassistisch eingestuft wurde. Daraufhin hatte der Schalker Ehrenrat am 6. August entschieden, dass Tönnies sein Amt drei Monate nicht ausüben darf. Ein Stadionverbot war damit zwar nicht verbunden. Tönnies belegte sich selbst jedoch mit einem Besuchsverbot der Heimspiele seines Herzensklubs, um nicht für noch mehr Aufmerksamkeit zu sorgen.