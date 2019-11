Bayer Leverkusen setzt auf Pferdelunge Aránguiz

Lukas Schulze, getty

In Leverkusen eine feste Größe: Charles Aránguiz

Charles Aránguiz ist der Antreiber und Stabilisator im Mittelfeld von Bayer Leverkusen. Trainer Peter Bosz hält große Stücken auf den Chilenen.

Nach der 1:2-Pleite im Derby gegen Borussia Mönchengladbach am vergangenen Samstag war Peter Bosz bedient. "Die erste Halbzeit war das Schlechteste, was ich von meiner Mannschaft in dieser Saison gesehen habe", sagte der Trainer von Bayer Leverkusen und fand dann doch etwas Positives an diesem gebrauchten Abend.

"Normalerweise rede ich nie über einzelne Spieler, aber heute hat man gesehen, was Charles Aránguiz für uns wert ist", schwärmte der Niederländer von dem Chilenen.

Nach überstandener Sehnenverletzung und nur zwei Trainingseinheiten mit dem Team hatte der 30 Jahre alte Mittelfeldspieler nach knapp vierwöchiger Pause mit Beginn der zweiten Hälfte sein Comeback gegeben und dem Bayer-Spiel sofort wieder Struktur und Sicherheit verliehen.

"Man sieht, wie wichtig Charly für uns ist, obwohl er noch nicht fit ist", ergänzte Bosz, der große Stücke auf seinen Mittelfeldmotor hält.

"Charly ist nicht der schnellste im Kader, aber er denkt am schnellsten"

Trotz Ausnahmetalent Kai Havertz ist Aránguiz der Schlüsselspieler in der Bayer-Zentrale. Der chilenische Nationalspieler mit der Pferdelunge agiert einerseits als Taktgeber im Mittelfeld und zudem als Abräumer vor der Abwehrkette.

"Charly ist nicht der schnellste im Kader, aber er denkt am schnellsten", erläutert Bosz die Vorzüge des großen Schweigers, der Chile 2015 sowie 2016 zum Gewinn der Copa América verhalf.

Auch Sport-Geschäftsführer Rudi Völler, der mit seinem Team Aránguiz vor vier Jahren an den Rhein geholt hat, betont: "Charly ist ein ganz wichtiger Spieler für uns, deshalb wollen wir mit ihm auch so schnell wie möglich verlängern. Dies könnte bereits in den kommenden Wochen passieren.

Verlängerung von Aránguiz steht bevor

"Ich habe noch ein Jahr Vertrag und schätze alles, was dieser Verein für mich getan hat und möchte eine Einigung erzielen, damit ich bleiben kann. Ich werde nicht an eine Tür klopfen oder drücken, um Leverkusen zu verlassen", sagte Aránguiz unlängst dem TV-Sender "Fox Sport Chile".

Der Vertrag von Chiles Fußballer des Jahres 2012 unter dem Werkskreuz läuft im Sommer aus. "Wir sind im guten Kontakt mit dem Spieler und seinem Berater und tun alles dafür, damit Charles noch einige Jahre bei uns bleibt", berichtet Völler.

Zunächst hoffen aber Völler und Bosz, dass Aránguiz Bayer in den kommenden Wochen wieder auf Kurs bringt, ähnlich wie in der vergangenen Saison. Da war Leverkusens Nummer 20 wegen Knieproblemen bis in den November außer Gefecht gesetzt und Leverkusen stürzte in den Tabellenkeller.

Mit Aránguiz und dem neuen Trainer Bosz, der im Januar übernahm, gelang am Ende dann doch noch die Qualifikation für die Champions League.