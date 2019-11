Kehl: BVB reist mit Euphorie nach München

Oliver Hardt, getty

Sebastian Kehl ist vor dem Spiel gegen den FC Bayern zuversichtlich

Es sind die Wochen der Wahrheit für Borussia Dortmund. Nach Siegen gegen Borussia Mönchengladbach und den VfL Wolfsburg, folgte nun die irre Aufholjagd gegen Inter Mailand. Dementsprechend optimistisch zeigte sich der Leiter der Lizenzspielerabteilung des BVB, Sebastian Kehl, vor dem Spitzenspiel gegen den FC Bayern.

"Das wird uns einen Push geben", sagte Kehl nach dem 3:2-Sieg in der Champions League gegenüber dem "ZDF". "Wir haben letzte Woche sehr erfolgreich bestritten und das heutige Spiel trägt zur Euphorie bei." Die Dortmunder konnten zuletzt drei Siege in drei verschiedenen Wettbewerben feiern.

Dennoch mahnte der 39-Jährige zur Vorsicht: "Wir müssen genauso gierig herangehen. Wir haben in München in den letzten Jahren die ein oder andere Klatsche hinnehmen müssen." Worauf Kehl womöglich anspielt: Am 28. Spieltag der vergangenen Saison reisten die Dortmunder als Tabellenführer nach München und wurden mit 5:0 aus der Arena geschossen. Es war das vorläufige Ende der Meisterschafts-Ambitionen der Borussen.

Etwas Ähnliches wollen die Westfalen am Samstag gerne vermeiden. "Wir müssen vom ersten Moment an da sein und die Intensität an den Tag legen, die wir heute in der zweiten Halbzeit gezeigt haben", so der einstige BVB-Kapitän. "Und dann werden wir auch eine Chance in München haben."