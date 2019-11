Sergio Gómez spricht über "komplizierte" BVB-Zeit

Christof Koepsel, getty

Sergio Gómez kehrt im Sommer zum BVB zurück

Bei Borussia Dortmund konnte sich Sergio Gómez nicht durchsetzen. Nach nur einem Jahr wurde der Youngster zum spanischen Zweitligisten SD Huesca verliehen. Nun blickt der Mittelfeldspieler auf seine Zeit beim BVB zurück und spricht über die Rückkehr nach Dortmund.

"Meine Zeit in Dortmund war gut, obwohl ich nicht so viele Einsatzminuten hatte wie erhofft", bilanzierte Gómez in einem Interview mit "transfermarkt.de". Dennoch sei es "kompliziert" gewesen, bei den Profis zu trainieren und in der zweiten Mannschaft zu spielen.

"Es war etwas schwierig, sich anzupassen, aber die Teamkollegen aus der U23 haben sich auf mich gestützt und ich mich auf sie. Alles ist gut gelaufen", so Gómez.

Auch bei den Profis wurde der Spanier gut aufgenommen. "Vom ersten Tag an habe ich gesehen, dass es ein hohes Niveau gab. Tag für Tag mit dem ersten Team zu trainieren, da ist der Rhythmus spürbar", erklärte Gómez.

Im Vergleich zu den Nachwuchsmannschaften bei Barça sei das Tempo in der Bundesliga höher. "Das Gute ist, dass ich mich mit der Hilfe meiner Mitspieler schnell angepasst habe", betonte der 19-Jährige, der im Januar 2018 vom FC Barcelona zum BVB wechselte.

Die Entscheidung, Barca zu verlassen, war für Gómez alles andere als einfach: "Ich habe viel darüber nachgedacht, weil es schwierig ist, Barça zu verlassen." Das das sportliche Projekt in Dortmund habe den U19-Nationalspieler überzeugt: "Man sieht, dass es eine Mannschaft ist, die auf junge Spieler setzt und große Talente hat, die spielen. Es ist ein großartiger Verein, um sich weiterzuentwickeln."

Auch Manchester City hat sich nach Gómez erkundigt

Gómez gab außerdem zu, dass ihm auch Offerten anderer Klubs vorlagen: "Aus der englischen und deutschen Liga hatte ich die meisten Angebote." Manchester City habe sich zum Beispiel nach ihm erkundigt, "aber es gab nie ein konkretes Angebot", erklärte Gómez, für den ohnehin nur ein Wechsel zum BVB infrage kam: "Aber es war mir klar: Wenn ich weggehe, dann würde ich bei Dortmund unterschreiben."

Bei seiner Leihe zu Huesca sammelt Gómez gerade Spielpraxis. Sieben Mal stand er in dieser Saison schon in der Startelf, vier Mal durfte er davon über die volle Distanz ran. Die zweite spanische Liga "ist gut, um zu konkurrieren und erlaubt einem jungen Spieler zu wachsen und in der Zukunft zu sehen, ob ich größere Chancen habe, viel stärker nach Dortmund zurückzukehren", so Gómez.