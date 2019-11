Eberl: "Sportlich ist es eine Extremlage in München"

Alex Grimm, getty

Gladbach-Sportdirektor Max Eberl äußert sich zur Situation beim FC Bayern

Mit 22 Punkten steht Borussia Mönchengladbach aktuell an der Spitze der Fußball-Bundesliga. Nun hat sich Sportdirektor Max Eberl zur Tabellenkonstellation geäußert.

"Die Mannschaft präsentiert sich bestens und steht verdient dort, wo sie momentan platziert ist", verriet Eberl gegenüber der "DeichStube".

Als einen der Erfolgsgründe sieht der 46-Jährige dabei die Verpflichtung von Trainer Marco Rose: "In Gladbach haben wir jahrelang erfolgreich einen Ballbesitzfußball präsentiert. Marco Rose setzt Akzente, was Aktivität und Schnelligkeit betrifft, was Tempo und Laufintensität anbelangt."

Dieser neue Ansatz zahlt sich bislang aus, schließlich rangiert Gladbach vier Punkte vor dem FC Bayern. "Sportlich ist es eine Extremlage in München. Die Bayern spielen längst nicht den Fußball, der ihnen vorschwebt", analysierte Eberl die Situation des Konkurrenten.

Aktuell habe der FC Bayern auch "personelle Probleme". "Im Sommer dachten alle an mögliche Probleme in der Offensive nach dem geplatzten Sané-Transfer, daher wurde die Verpflichtung von Coutinho getätigt", so Gladbachs Sportdirektor: "Nun ergeben sich erhebliche Schwierigkeiten in der Defensivabteilung nach den Verletzungen von Süle und Hernández."

Wechselt Max Eberl zum FC Bayern?

Aufgrund der sportlichen Misere hat sich der deutsche Rekordmeister kürzlich von Trainer Niko Kovac getrennt. "In München passiert nun das, was an anderen Standorten gang und gäbe war und ist. Vielleicht ist es daher so spektakulär, weil diese Mechanismen auch bei den Bayern greifen, wenn der Erfolg ausbleibt", schätzte Eberl das Kovac-Aus ein.

In der Vergangenheit wurde der Fußball-Funktionär selbst immer wieder mit einem Wechsel zum FC Bayern in Verbindung gebracht. Doch nun spielte Eberl die Gerüchte erneut herunter: "Ich kann dazu nicht mehr sagen als vor einiger Zeit, als alles aufkam. Ich habe meinen Vertrag in Mönchengladbach verlängert bis 2022."