Schalke-Boss Tönnies fordert mehr Einsatz gegen Rassismus

Maja Hitij, getty

Clemens Tönnies hat seine Amtsgeschäfte wieder aufgenommen

Seit Donnerstag ist Clemens Tönnies wieder zurück beim Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04. Der 63-Jährige hat seine Amtsgeschäfte als Vorsitzender des Aufsichtsrats bei den Königsblauen wieder aufgenommen, nachdem er diese drei Monate lang hatte ruhen lassen.

Auslöser dafür waren Äußerungen des Großunternehmers beim Tag des Handwerks in Paderborn, als Tönnies Steuererhöhungen im Kampf gegen den Klimawandel kritisiert hatte. Stattdessen solle man lieber jährlich 20 Kraftwerke in Afrika finanzieren. "Dann würden die Afrikaner aufhören, Bäume zu fällen, und sie hören auf, wenn's dunkel ist, Kinder zu produzieren", so die Aussage des Fleischfabrikanten, die eine Rassismus-Debatte nach sich zog.

Der FC Schalke veröffentlichte in den Sozialen Medien am Donnerstag ein Interview mit Tönnies, in dem er sich noch einmal ausführlich zu seinen Aussagen und den Folgen äußerte.

Tönnies stellte klar: "Ich habe es ganz bestimmt nicht böse gemeint. Ich habe es nicht beleidigend oder verletzend gemeint. Deswegen bin ich auch sofort angetreten und habe mich entschuldigt und tue das jetzt auch noch einmal. Wenn sich jemand verletzt gefühlt hat, bitte ich aufrichtig um Entschuldigung", so der Aufsichtsratsboss gegenüber des vereinseigenen Senders "Schalke TV".

Tönnies betonte, dass er mit der Schwere der Reaktionen auf seine Paderborner Rede nicht gerechnet hatte: "Ich war von der Wucht der Reaktion total erschlagen. Ich habe einen Fehler gemacht, ja. Und ich stehe für diesen Fehler ein. [...] Ich habe mich selbst und das Thema hinterfragt. Ich bin sehr häufig in Afrika gewesen und kenne die Menschen. Ich bin fest davon überzeugt und sehe uns alle insbesondere in Europa in der Pflicht, etwas für Afrika zu tun und das habe ich auch damit gemeint."

Tönnies über Paderborner Rede: "Es ist voll in die Hose gegangen"

Zum wiederholten Male unterstrich der Schalke-Macher, kein rassistisches Gedankengut in sich zu tragen - im Gegenteil: "Ich bin derjenige, der bei jeder Anti-Rassismus-Kampagne als allererstes das Plakat hochhält und sagt: 'Hör zu, das darf auf Schalke keinen Einzug haben!' Wir müssen uns viel mehr in der Gesellschaft gegen Diskriminierung und Rassismus stellen."

Tönnies selbst arbeitet nach eigener Aussage mit seinem Fleischerei-Konzern mit Partnern aus 87 Nationen zusammen, mit denen er "ein gutes Miteinander" pflege und eine internationale Zusammenarbeit ohne Vorurteile immer vorgelebt habe. Mit Bedauern stellte er fest, dass er für seine Äußerungen mit Rassismus und Fremdenfeindlichkeit in Verbindung gebracht wurde: "Es hätte mir nicht passieren dürfen. Es sollte besonders Bedeutung bekommen, ist aber dann voll in die Hose gegangen. Dafür kann ich mich nur entschuldigen."

Der Unternehmer, der seit fast 20 Jahren beim FC Schalke dem Aufsichtsrat vorsteht, will sich fortan mit seiner Energie wieder dem Wohle der Königsblauen widmen. Wann er das erste mal wieder bei einem Bundesliga-Spiel seiner Gelsenkirchener vor Ort in der Veltins Arena sein wird, ließ der momentan arg beruflich eingespannte Tönnies noch offen. "Lieber heute als morgen", stellte der Funktionär klar, der eine Vielzahl der vergangenen Schalke-Spiele im Trikot im heimischen Wohnzimmer verfolgt hatte.