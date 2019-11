Überraschung! Klinsmann steigt bei Hertha BSC ein

Alex Grimm, getty

Jürgen Klinsmann ist langjähriges Mitglied bei Hertha BSC

Lange Zeit bemühte er sich um ein Engagement als Präsident beim Zweitligisten VfB Stuttgart, dann wurde er als Trainer der ecuadorianischen Nationalmannschaft gehandelt. Nun kommt es Jürgen Klinsmann ganz anders.

Der ehemalige deutsche Bundestrainer steigt künftig bei Bundesligist Hertha BSC als Mitglied des Aufsichtsrates ein, wie dessen Berater Roland Eitel am Donnerstagabend der "Deutschen Presse-Agentur" bestätigte. Auch der TV-Sender RTL, für den Klinsmann die Länderspiele der DFB-Auswahl als Experte begleitet, bestätigte dies am Rande der Übertragung des Europa-League-Spiels zwischen Borussia Mönchengladbach und der AS Rom.

Klinsmann erhält einen Sitz im neunköpfigen Aufsichtsrat der KGaA und arbeitet damit erstmals seit seiner Entlassung beim FC Bayern München im April 2009 in der Bundesliga. Möglich macht die neue Tätigkeit "Bild" zufolge Investor Lars Windhorst, der am Freitag für 100 Millionen Euro weitere 12,4 Prozent Klub-Anteile erwerben soll. Seinem Unternehmen Tennor gehören dann 49,9 Prozent der Hertha KGaA.

Windhorst und Klinsmann sollen dem Bericht zufolge am Samstag im Olympiastadion beim Spiel gegen RB Leipzig ihren ersten gemeinsamen öffentlichen Auftritt als Hertha-Verantwortliche haben. Hertha BSC wollte sich am Abend nicht zu der Personalie äußern.

Für Windhorsts Anteile stehen dem Investor vier Plätze im neunköpfigen Aufsichtsrat zu. Einen davon erhält nun Klinsmann, den Windhorst vor geraumer Zeit in Berlin kennengelernt hatte. Damit wird der 55-Jährige künftig die Arbeit der Hertha-Geschäftsführer Michael Preetz und Ingo Schiller beaufsichtigen.

Klinsmann war im April 2009 nach nicht einmal einer Saison als Bayern-Trainer entlassen worden und hatte der Bundesliga den Rücken gekehrt. Von Juli 2011 bis November 2016 war der frühere Stürmer Nationaltrainer der USA. Klinsmann selbst ist seit Jahren Vereinsmitglied bei Hertha, da sein in Eberswalde aufgewachsener Vater Siegfried Fan des Klubs war. Klinsmanns Sohn Jonathan spielte von 2017 bis 2019 bei Hertha.