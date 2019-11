DFB-Juwel darf nicht zum FC Barcelona

Charles McQuillan, getty

DFB-Youngster Karim Adeyemi gilt als Riesen-Talent

DFB-Youngster Karim Adeyemi gilt als Riesen-Talent. Zurzeit spielt der 17-Jährige für das Salzburg-Farmteam FC Liefering. Nachdem es zuletzt Gerüchte über eine millionenschwere Offerte des FC Barcelona gegeben hatte, erteilte Red-Bull-Sportdirektor Christoph Freund einem Wechsel nun eine deutliche Absage.

"Es ist richtig, dass wir für Karim eine Anfrage vom FC Barcelona hatten", bestätigte Freund der "Kronen Zeitung". "Aber wir werden ihn behalten, ein Verkauf ist für uns aktuell kein Thema. Wir gehen unseren Weg, junge Spieler bestmöglich auszubilden, unbeirrbar weiter."

Einem Bericht von "transfermarkt.de" zufolge soll Barca bereit gewesen sein, 15 Millionen Euro für Adeyemi auf den Tisch zu legen. Offenbar zu wenig, um den jungen Stürmer aus Österreich loszueisen.

Karim Adeyemi ist deutscher U-Nationalspieler, spielt aber bereits seit einem Jahr in Österreich beim FC Liefering. Der Zweitligist ist das Farmteam von Meister Red Bull Salzburg. Im österreichischen Unterhaus bekommt das Juwel derzeit Spielpraxis. In der laufenden Saison stand Adeyemi zehn Mal auf dem Platz und verbuchte dabei starke neun Torbeteiligungen.

In der UEFA Youth League, wo er für die U19 von Salzburg aufläuft, gelangen ihm in bislang drei Partien zwei Tore und eine Vorlage. Kein Wunder, dass nicht nur Barcelona Interesse am dem Top-Talent zeigt.

Anfang Oktober gab es Meldungen, nach denen die beiden Bundesligisten Borussia Dortmund und der FC Bayern München ebenfalls die Fühler nach Adeyemi ausgestreckt haben. Adeyemi ist vertraglich noch bis 2021 an Red Bull Salzburg gebunden.

