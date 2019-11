Jena schockt Köln in der Schlussminute

Jörg Halisch, getty

Viktoria Köln musste sich gegen Jena mit einem Punkt zufrieden geben

Viktoria Köln tritt nach einem Gegentreffer in letzter Minute in der 3. Fußball-Liga weiter auf der Stelle. Die Mannschaft von Trainer Pawel Dotschew kam gegen Tabellenschlusslicht Carl Zeiss Jena nicht über ein 2:2 (0:1) hinaus und wartet seit sieben Spielen auf einen Sieg.

Daniele Gabriele hatte Jena, das am Tabellenende allmählich den Anschluss an das rettende Ufer verliert, in Führung gebracht (37.). Albert Bunjaku sorgte im zweiten Durchgang für den Ausgleich (51.). Mike Wunderlichs Führungstreffer für Köln (83.) konterte Anton-Leander Donkor kurz vor dem Ende (90.).