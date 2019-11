Rückschlag für Babbel und Meier - Müller feiert Debüt

Mark Kolbe, getty

Alex Meier und Sydney kassierten die erste Saisonniederlage

Rückschlag für die "deutsche Fußball-Kolonie" in Sydney. Marcus Babbel, Alex Meier, Nicolai Müller und Patrick Ziegler kassierten mit den Western Sydney Wanderers in der australischen A-League am fünften Spieltag die erste Saisonniederlage.

Im Spiel gegen den Western United FC unterlagen die Wanderers mit 1:2 (1:1). Nach drei Siegen und einem Remis in den ersten vier Spielen war es die erste Saisonpleite für die Mannschaft von Markus Babbel, der im Oktober zum "Trainer des Monats" gewählt wurde.

Obwohl die Wanderers schon in der 5. Minute durch ein Tor von Mitchell Duke mit 1:0 in Führung gingen, jubelten am Ende die Gastgeber. Andrew Durante (13.) und Kwabena Appiah-Kubi (58.) drehten die Partie für den neuen Tabellenzweiten. Mit zehn Punkten rangieren die Wanderers aktuell auf dem dritten Tabellenplatz. Tabellenführer ist mit 13 Zählern Melbourne City.

Während Alex Meier in seinem fünften Einsatz für seinen neuen Klub 83 Minuten ran durfte, feierte der ehemalige HSV-Profi Nicolai Müller sein Startelfdebüt. Für ihn war die Partie nach 75 Minuten vorzeitig beendet. Der ehemalige Frankfurt-Profi Pirmin Schwegler spielte wie auch der Ex-Lauterer Patrick Ziegler durch.