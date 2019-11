"Nicht verletzt": Verwirrung um Sancho-Auswechslung

Alexander Hassenstein, getty

BVB-Youngster Jadon Sancho hatte gegen den FC Bayern einen rabenschwarzen Tag

Es war ein gebrauchter Abend für Jadon Sancho beim Spiel von Borussia Dortmund gegen den FC Bayern (0:4). Noch vor der Halbzeitpause musste der BVB-Shootingstar vom Platz. Doch warum eigentlich?

Kaum hatte Sancho das Feld verlassen, sah man das ein oder andere Fragezeichen in den Gesichtern von Fans und Experten. Hatte Lucien Favre den jungen Engländer ausgewechselt, weil sich seine Oberschenkelzerrung aus dem Champions-League-Spiel unter der Woche wieder zurückmeldete oder waren schlichtweg Leistungsgründe ausschlaggebend dafür, dass der 19-Jährige nach 36 Minuten auf die Bank beordert wurde? Laut dem BVB-Coach offenbar Letztgenanntes.

"Er hat gestern nur einmal trainiert. Man hat gesehen, dass es schwer für ihn war", erklärte der Trainer gegenüber "Sky" und stellte auf Nachfrage klar: "Er war nicht verletzt."

Tatsächlich fand Sancho gegen die Münchner zu keiner Zeit zu seinem Spiel: Der Engländer hatte es auf der rechten Seite häufig mit mehreren Gegenspielern zu tun, sodass es für ihn kein Vorbeikommen gab. Vor allem mit dem glänzend aufgelegten Alphonso Davies hatte der Flügelflitzer so seine Probleme.

Außerdem zeigte er sich im Defensiv-Verhalten gleich mehrfach nachlässig und war mitverantwortlich dafür, dass das Spiel zu Gunsten des FC Bayern kippte: Schließlich verlor er vor dem 0:1 gleich zweimal den Ball (17.), schaltete obendrein danach nicht den Rückwärtsgang ein (sport.de-Note 6). Ein Hauptgrund dafür, dass Favre nach einer guten halben Stunde genug gesehen hatte.

"Bayern war viel besser als wir. Tempo, Ballannahme, Technik, Pässe, Bewegung - in all diesen Belangen waren wir nicht gut", erklärte der BVB-Coach nach der Partie und fügte an: "Viele Spieler waren nicht da." - ein Satz, mit dem der Schweizer wohl auch Jadon Sancho gemeint haben dürfte.