Marco Reus sagt Löw für Länderspielpause ab

Reus hat Joachim Löw abgesagt

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft muss in der kommenden Länderspielpause ohne Marco Reus auskommen. Das vermeldete sein Klub Borussia Dortmund am Sonntagvormittag, am Morgen nach der Niederlage des BVB gegen den FC Bayern, bei der der Kapitän in der 61. Minute eingewechselt wurde.

"Marco Reus plagen weiterhin Probleme mit dem Sprunggelenk. Marco hat Joachim Löw darüber informiert, dass er nicht zum DFB-Team reisen und in Dortmund mit der medizinischen Abteilung des BVB an seiner Gesundung arbeiten wird", schrieben die Schwarzgelben via Twitter.

Die DFB-Elf trifft am 16. November in Mönchengladbach auf Weißrussland. Drei Tage später kommt es in Frankfurt gegen Nordirland zum Abschluss der Ausscheidungsrunde für das Pan-Europa-Turnier 2020.

Derzeit liegt Deutschland mit 15 Zählern hinter den punktgleichen Niederländern auf Platz zwei. Nordirland folgt mit 12 Punkten. Der Sieger und der Zweite der Gruppe qualifizieren sich für die EM.

Deutschland kurz vor EM-Teilnahme

Sollten die Niederlande ihr Spiel in Nordirland gewinnen, reicht der Löw-Auswahl bereits ein Remis gegen Weißrussland für die EM-Teilnahme. Bei einer Niederlage gegen Weißrussland würde ein Remis gegen Nordirland reichen, da dann im schlechtesten Fall bei Punktgleichheit der direkte Vergleich mit den Briten nach dem Sieg in Belfast im September für Deutschland sprechen würde.

Verzichten muss Löw neben Reus auch auf die verletzten Leroy Sané (Manchester City), Marcel Halstenberg (RB Leipzig), Thilo Kehrer (Paris), Niklas Stark (Nasenbruch) und Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt). Antonio Rüdiger, der der Abwehr Stabilität geben soll, hat nach Verletzungen beim FC Chelsea in dieser Saison weiterhin erst wenig gespielt und ist noch keine Option. Emre Can ist nach seiner Roten Karte in Estland nur gegen Nordirland spielberechtigt.