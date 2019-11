unknown

Hannover 96 erinnert mit emotionalen Worten an Robert Enke

Am zehnten Todestag von Robert Enke hat Fußball-Zweitligist Hannover 96 mit emotionalen Worten an seinen ehemaligen Torhüter erinnert.

"Nur wer vergessen wird, ist tot. Wir werden Robert Enke niemals vergessen", schrieb der Klub am Sonntag bei Twitter: "Seit genau zehn Jahren ist er nicht mehr bei uns. Doch wir erinnern uns noch immer an ihn. An einen fantastischen Torwart und einen besonderen Menschen."

Enke litt an Depressionen und nahm sich am 10. November 2009 das Leben. "Die gemeinsame Trauer um ihn, sein Schicksal und seine Krankheit haben uns alle zum Nachdenken angeregt", schrieb 96: "Nicht nur heute sollten wir gut miteinander umgehen, tolerant und offen sein".

Der Fußball würdigte Enke mit zahlreichen Aktionen, unter anderem sollte an den früheren Nationaltorwart auf allen Fußballplätzen des Landes mit einer Gedenkminute (#gedENKEminute) erinnert werden. "Er ist unvergessen und das freut mich", hatte seine Witwe Teresa Enke dem "SID" gesagt.