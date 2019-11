Medien: Pep-Rückkehr zum FC Bayern denkbar

Clive Brunskill, getty

Pep Guardiola trainierte den FC Bayern bereits zwischen 2013 und 2016

Hansi Flick hat sich mit dem deutlichen 4:0-Sieg im Topspiel der Fußball-Bundesliga gegen Borussia Dortmund für eine längerfristige Beschäftigung als Trainer des FC Bayern München empfohlen. Hinter den Kulissen soll die Suche nach einer externen Lösung angeblich dennoch weiterlaufen. Dabei rückt nun ein prominenter Kandidat wieder in den Fokus.

Wie das englische Sport-Portal "The Athletic" berichtet, könnte Pep Guardiola womöglich für eine zweite Amtszeit zum Rekordmeister zurückkehren. Ein solcher Wechsel sei zwar "unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich", erläutert das Blatt.

Demnach häuften sich die Anzeichen, dass die Zeit des Katalanen bei seinem aktuellen Arbeitgeber, Manchester City, bald zu Ende gehen könnte. Eine Trennung im Sommer sei trotz seines Vertrages bis 2021 nicht mehr ausgeschlossen.

Der 48-Jährige steckt mitten in seinem vierten Jahr bei den Sky Blues und hofft nach zwei Meistertiteln in Folge endlich auf den großen kontinentalen Triumph in der Königsklasse.

Guardiolas Amtszeit beim FC Bayern blieb unvollendet

Wie lange er sich dafür noch Zeit nehmen will, ist jedoch unklar. Beim FC Barcelona trat er nach vier Jahren ab, in München hielt es ihn sogar nur drei Jahre. Sollte sich dieses Muster bestätigen, dürfte der Star-Coach schon bald nach einer neuen Aufgabe Ausschau halten.

Eine neue Herausforderung könnte der ehemalige Mittelfeldspieler sodann beim deutschen Branchenprimus finden. Der "Abendzeitung" zufolge besitzt Guardiola immer noch eine Wohnung in München und ist gelegentlich in der süddeutschen Metropole zu Besuch. Mit den Bayern-Bossen verbinde ihn zudem nach wie vor eine gute Beziehung.

Hinzu kommt, dass die erste Amtszeit des 47-fachen Nationalspielers an der Isar unvollendet blieb: Sein großes Ziel, den Titel in der Champions League, erreichte Guardiola mit Bayern nicht.