Spielmanipulation? Schiedsrichter in Bosnien festgenommen

Marc Atkins, getty

Bosnische Schiedsrichter stehen im Verdacht, Spiele manipuliert zu haben

Die bosnische Polizei hat am Montag zwölf Personen, in der Mehrheit Fußball-Schiedsrichter, wegen des Verdachts der Spielmanipulation in der 2. Liga vorläufig festgenommen. Das gab ein Sprecher bekannt.

Die Ermittlungen betreffen laut der Staatsanwaltschaft Unparteiische und die Führung regionaler Fußball-Verbände.

"Durch die Operation wurden zwölf Personen zunächst festgenommen, sie stehen unter dem Verdacht, ihre Macht missbraucht zu haben und kriminell aktiv gewesen zu sein", sagte ein Polizeisprecher der Nachrichtenagentur "AFP". Es gab Razzien in mehreren Städten.