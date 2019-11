Entscheidung über Favres Zukunft im Winter?

Sebastian Widmann, getty

Bleibt Lucien Favre weiter Trainer beim BVB?

Trotz des 0:4-Debakels beim FC Bayern München muss Trainer Lucien Favre bei Borussia Dortmund keine zeitnahe Entlassung fürchten. Dennoch steht der Schweizer für den Rest der Hinrunde unter Beobachtung.

Bis dahin müsse Favre den BVB-Verantwortlichen beweisen, dass er neue Impulse setzen könne, berichtet "Sport Bild". In der Dortmunder Führungsetage gebe es Stimmen, die einen Trainer mit "härterer Hand und autoritärerem Auftreten" bevorzugen würden, heißt es weiter.

Hintergrund: Favre gilt gerade in seiner Zusammenarbeit mit den jungen Spielern als zu weich. Manuel Akanji (24) und Jadon Sancho (19) etwa befinden sich seit Wochen im Formtief, hatten unter dem aktuellen Coach aber trotzdem bislang überwiegend eine Einsatzgarantie.

Sancho soll laut "kicker" zudem in den letzten Monaten wieder vermehrt auch abseits des Platzes mit seinem arroganten Verhalten sowie einigen Regelverletzungen anecken. In den Griff bekommt Favre dieses Problem offenbar nicht.

Bei den BVB-Bossen sollen angesichts der teils desolaten Leistungen in den Top-Spielen im Kalenderjahr 2019 verstärkt Zweifel gewachsen sein, ob Favre die im Sommer für weit mehr als 100 Millionen Euro verstärkte Mannschaft zu einem ernsthaften Titelaspiranten formen kann.

Als möglichen Nachfolger bringt "Sport Bild" erneut José Mourinho ins Spiel. Der Portugiese ist seit seiner Entlassung bei Manchester United im Dezember 2018 ohne Verein, wäre also rein theoretisch in der Winterpause zu haben. Allerdings hatte BVB-Sportdirektor Michael Zorc die Gerüchte um ein Interesse an "The Special One" schon vor Wochen dementiert und erklärt, diese entbehrten "jeder Substanz".

Mourinho war zuletzt auch als möglicher Nachfolger von Niko Kovac beim FC Bayern gehandelt worden. Der Rekordmeister setzt bis Saisonende aber wohl auf Interimstrainer Hansi Flick.