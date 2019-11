"War hart": Mascarell kritisiert Tedesco und Heidel

Christof Koepsel, getty

Omar Mascarell hat eine schwere Debütsaison beim FC Schalke hinter sich

Mit dem FC Schalke 04 zählt Mittelfeldspieler Omar Mascarell in der bisherigen Bundesligasaison zu den größten Überraschungen. Dabei verlief das erste Jahr bei den Knappen für den Spanier enttäuschend. Ex-Trainer Domenico Tedesco und der ehemalige Manager Christian Heidel waren dafür laut Mascarell mitverantwortlich.

Mehrfach wurde Mascarell in seinem erstem Jahr beim FC Schalke als Fehleinkauf abgestempelt. Obwohl der Klub ihn für zehn Millionen Euro Ablöse verpflichtete, spielte er in den Planungen von Ex-Trainer Domenico Tedesco nur eine Nebenrolle. "Natürlich war das hart für mich", gestand der Mittelfeldspieler nun im Interview mit der "Sport Bild", dass die Situation an ihm nagte.

"Man schafft es nicht, auf dem höchsten Level zu spielen, wenn man eine Partie in der Startelf steht und danach drei, vier Spiele wieder draußen ist", ergänzte Mascarell, der in der Saison 2018/19 nur elf Mal in der Schalker Startformation stand. "Man findet keinen Rhythmus, darunter leidet das Selbstvertrauen", begründete Mascarell seinen Stotterstart in Gelsenkirchen.

Mascarell konnte Rudy-Transfer nicht nachvollziehen

Er selbst hat sich mit Blick auf die vergangene Saison allerdings nichts vorzuwerfen. "Sie können meine Teamkollegen oder den Betreuerstab fragen: Sie werden bestätigen, dass ich jeden Tag hart trainierte, immer gut gelaunt war, meinen Mitspielern half", kann Mascarell seine Reservistenrolle auch rückblickend nicht nachvollziehen.

Noch kritischer wurde die Situation für ihn, als der FC Schalke mit Sebastian Rudy noch einen zusätzlichen Sechser verpflichtete. "Ich kann nicht beurteilen, warum man es tat. Meiner Meinung nach hatten wir genug Spieler für die Position", kritisierte der Spanier die Entscheidung von Heidel und Tedesco, im defensiven Mittelfeld weiter personell nachzulegen. Ein Wechsel sei für ihn trotz allem nicht infrage gekommen, betonte der 26-Jährige.

Mit der Entlassung von Tedesco wendete sich für Mascarell das Blatt auf Schalke. Unter Huub Stevens bekam der Abräumer nicht nur mehr Einsätze, sondern fand auch sein Selbstvertrauen zurück. "Huub Stevens war ganz wichtig für mich und meine Karriere", erklärte der defensive Mittelfeldspieler.

Mannschaft des FC Schalke "fitter als letzte Saison"

Unter Neu-Coach David Wagner verbesserte sich die Situation für den Spanier noch weiter. In elf Bundesligaspielen stand Mascarell in dieser Saison elf Mal von Beginn an auf dem Platz. "Durch das neue, offensive System kann ich der Mannschaft mehr geben", lobte der 26-Jährige den neuen Trainer, der seine Qualitäten besser zur Geltung bringt als sein Vorgänger.

Auch der Rest der Mannschaft befindet sich unter Wagner in einem besseren Zustand als noch unter Tedesco. "Wir sind fitter als in der vergangenen Saison. [...] Und es liegt auch an der Art und Weise, wie wir in die Spiele gehen. Die Mentalität der Mannschaft hat sich verändert", so Mascarell, der zudem ergänzte: "Jeder ist glücklich, kommt gern zum Training."