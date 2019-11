Völler über Havertz: "Das macht ihn außergewöhnlich"

Oliver Hardt, getty

Kai Havertz wird unter anderem vom FC Bayern beworben

Vom FC Bayern und Borussia Dortmund über Real Madrid, den FC Barcelona, Manchester United bis zum FC Liverpool: Es gibt kaum einen Topklub, der in den letzten Wochen nicht mit einer Verpflichtung von Kai Havertz in Verbindung gebracht wurde. Leverkusens Sportchef Rudi Völler hat nun noch einmal erklärt, warum der Nationalspieler für andere Vereine so attraktiv ist.

"Er kann im Mittelfeld alle Positionen spielen. Das macht ihn außergewöhnlich", glaubt Völler, dass Havertz vor allem deshalb so begehrt ist, weil er sowohl in der defensiven als auch in der offensive Zentrale spielen kann.

Nicht von der Hand zu weisen ist allerdings auch, dass Havertz seiner herausragenden Form aus der vergangenen Saison noch ein Stück weit hinterherläuft. Die kleine Formdelle kommt für Völler aber nicht überraschend. "Es war klar, dass es nicht so weitergeht. Kai ist im Juni erst 20 geworden", verwies Völler im Gespräch mit der "Sport Bild" auf das junge Alter des Nationalspielers. Dennoch sagt Völler: "Er bringt jede Woche seine Leistung."

Sollte sich Havertz weiterhin so rasant entwickeln, wird er laut Völler in der Zukunft eine echte Schallmauer durchbrechen. "Für mich steht fest: Am Ende seiner Karriere wird er über 100 Länderspiele haben", so der Sportchef.