Barca hofft angeblich auf Dembélé-Transfer zum FC Bayern

Aitor Alcalde, getty

Ousmane Dembélé wird weiterhin beim FC Bayern gehandelt

Bereits vor der Saison 2018/19 schossen Gerüchte ins Kraut, Ousmane Dembélé vom FC Barcelona stehe beim FC Bayern auf der Liste. Der ehemalige BVB-Star brach seine Zelte in Katalonien allerdings nicht ab. Einige ernüchternde Monate später wird das Thema nun erneut befeuert.

Die Zeit von Dembélé beim FC Barcelona soll sich endgültig ihrem Ende entgegen neigen. Das berichtet "Don Balon". Demnach haben die Verantwortlichen des spanischen Top-Klubs mittlerweile den Glauben an eine Leistungsexplosion des 22-Jährigen verloren.

In der laufenden Spielzeit absolvierte der Flügelstürmer erst sieben Pflichtspiele im Barcelona-Trikot, stand dabei nicht ein Mal über 90 Minuten auf dem Rasen und konnte lediglich einen Treffer verbuchen. Zudem bremste eine Oberschenkelverletzung den Franzosen einmal mehr aus, eine Rotsperre sorgten ebenfalls für Unmut in Spanien.

Während der FC Barcelona sein Augenmerk dem Bericht zufolge nun auf eine Rückholaktion von Dinamo Zagrebs Dani Olmo legen soll, wird Dembélé mit einem Wechsel zum FC Bayern in Verbindung gebracht.

Schocken Dembélés Eskapaden den FC Bayern?

Allein die genannten Rahmendetails lassen den Deal jedoch wenig realistisch erscheinen. Barca hofft dem Bericht zufolge darauf, dass die Bayern etwa 100 Millionen Euro für Dembélé auf den Tisch legen. Für den ehemaligen Barca-Junior Dani Olmo sollen hingegen für etwa 30 Millionen Euro an Dinamo Zagreb fließen.

Obwohl die Spanier für Dembélé bis zu 145 Millionen Euro an den BVB überweisen müssen - im Sommer 2017 flossen 120 Millionen Euro, weitere 25 Millionen Euro wurden als mögliche Bonuszahlungen vereinbart - ist es unwahrscheinlich, dass der FC Bayern derzeit wirklich einen dreistelligen Millionenbetrag für den Nationalspieler investieren wird.

Zwar hieß es in der Vergangenheit mehrfach, dass Dembélés fußballerische Qualitäten hohes Ansehen an der Isar genießen, die Verletzungsanfälligkeit des Offensivspielers sowie dessen Hang zu Eskapaden abseits des Platzes sollen jedoch bereits im Sommer 2019 Zweifel an einer Verpflichtung gesät haben.

Außerdem gilt Leroy Sané von Manchester City weiterhin als Wunschspieler der Münchner. Für den deutschen Nationalspieler wird wohl ebenfalls eine Ablöse jenseits der 100 Millionen Euro fällig.