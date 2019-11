Rakitic traurig: "Sie haben mir den Ball weggenommen"

getty, David Ramos

Ivan Raktic könnte den FC Barcelona bald verlassen

Ivan Rakitic, den Bundesliga-Fans noch bestens aus seiner Zeit beim FC Schalke 04 bekannt, hat sich zu seiner Lage beim FC Barcelona geäußert, wo er in dieser Saison in La Liga auf nicht einmal 200 Spielminuten kommt.

"Wie fühlt sich meine kleine Tochter, wenn ihr das Spielzeug weggenommen wird? Traurig. Ich fühle mich genauso", sagte Rakitic in der TV-Sendung "Universo Valdano" auf dem spanischen Sender "Movistar+" und fügte an: "Sie haben mir den Ball weggenommen - und ich bin traurig."

Zwar verstehe und respektiere er die Entscheidungen von Coach Ernesto Valverde, doch er habe "so viel in diesen fünf Jahren hier gegeben" und er wolle "hier weiterhin Spaß haben".

Schließlich sei er "31, keine 38. Und ich fühle mich, als wäre das gerade mein bester Moment", gab sich der Mittelfeldspieler selbstbewusst.

Noch in der letzten Saison gehörte der ehemalige Schalker zum Stammpersonal, stand 34 Mal in der Primera División auf dem Feld und durfte auch in der Champions League zwölfmal ran.

Sollte sich seine unbefriedigende Situation nicht ändern, müsse er "mit den Verantwortlichen reden", schob der Kroate nach.

Der Nationalspieler wurde im Sommer 2014 für den Schnäppchenpreis von 18 Millionen Euro vom FC Sevilla zum FC Barcelona geholt. Mit Barca feierte Rakitic bisher vier Meisterschaften und in der Saison 2014/15 den Sieg der Champions League.