Lewandowski outet sich als Flick-Fürsprecher

Alexander Hassenstein, getty

Bayern-Star Robert Lewandowski ist in Topform

Seit zwei Pflichtspielen ist Hansi Flick Interimstrainer des FC Bayern. Trotz der positiven Ergebnisse auf dem Rasen und dem vielen Lob abseits des Platzes ist immer noch nicht klar, wie lange er weitermachen darf. Mit Robert Lewandowski hat Flick nun einen prominenten Fürsprecher.

"Ich glaube, dass Hansi Flick der richtige Mann ist", zeigte sich Lewandowski beim polnischen Sender "TVN 24" überzeugt. "Er hat eine Chance, unser Trainer zu sein, zumindest bis zum Ende der Saison."

Die Mannschaft habe bislang "ein gutes Verhältnis" zu Flick aufgebaut, "sein taktisches und fußballerisches Wissen sind auf einem hohen Niveau. In kurzer Zeit, zeigte er uns, woran wir arbeiten können, um besser zu spielen und zu gewinnen", so der Top-Torjäger weiter.

Hansi Flick kam erst vor der Saison als Co-Trainer von Niko Kovac zum deutschen Rekordmeister. Nachdem Kovac im Anschluss an die 1:5-Pleite am zehnten Spieltag in Frankfurt entlassen wurde, avancierte Flick interimsweise zum neuen Cheftrainer. Die Bayern-Bosse gaben nach dem 4:0-Sieg gegen Borussia Dortmund bekannt, dass Flick bis aus Weiteres die Mannschaft leiten wird.

Den Zeitpunkt der Entlassung von Kovac hat Lewandowski als "unglücklich" bezeichnet, "weil die Saison bereits begonnen hat und es kaum freie Trainer auf dem Markt gibt."

Unterdessen befindet sich der Pole in der laufenden Spielzeit in rekordverdächtiger Topform. 16 Tore erzielte er in elf Ligaspielen. "Ich bin sehr glücklich, dass ich in so einer guten Verfassung bin. Ich fühle mich auch neben dem Toreschießen gut und unterstütze die Kollegen auch im Aufbauspiel."