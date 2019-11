Matthäus würde Pep-Rückkehr zu Bayern begrüßen, aber ...

Alex Davidson, getty

Stand von 2013 bis 2016 an der Seitenlinie des FC Bayern: Star-Coach Pep Guardiola

Nach der Trennung von Niko Kovac beim FC Bayern sind die Spekulationen um dessen Nachfolger in vollem Gang. Mittlerweile wird auch Star-Coach Pep Guardiola mit einer Rückkehr nach München in Verbindung gebracht. Für Lothar Matthäus stehen die Chancen für ein erneutes Engagement des Spaniers nicht schlecht, dennoch sieht er einen Haken an der Sache.

"Wenn der FC Bayern Ballbesitz-Fußball spielen lassen will, gibt es keine bessere Lösung als Pep Guardiola", so Matthäus gegenüber der "Bild". Auch die Tatsache, "wie gut das Verhältnis zu Pep immer noch sei", stimmt den DFB-Ehrenspielführer zuversichtlich.

Auf der anderen Seite merkt Matthäus an, dass der Abgang Guardiolas 2016 nicht ohne Grund erfolgt ist: "Wenn man sich trennt, muss ja auch etwas nicht gestimmt haben. Das macht mich skeptisch."

Mittlerweile werden aber auch Stimmen laut, dass der 48-jährige Startrainer eher ein Engagement bei einer Nationalmannschaft vorziehe. Dementsprechend hält auch Guardiola-Biograf Guillem Balagué im Gespräch mit dem Boulevardblatt die Chancen für eine Pep-Rückkehr zu den Bayern für unwahrscheinlich: "Ohne dass ich mit jemandem gesprochen habe, bin ich sicher, dass Pep mindestens bis Ende seines Vertrags in Manchester bleibt. Die Rückkehr zu Bayern sehe ich nicht."

Fakt ist aber, dass der Teammanager von Manchester City weiterhin eine Wohnung in München besitzt und nicht selten für Überraschungen gut ist.