England-Coach erklärt das Formtief von BVB-Star Sancho

Clive Brunskill, getty

Jadon Sancho (r.) wird von Three-Lions-Coach Gareth Southgate aufgebaut

Jadon Sancho durchläuft derzeit beim Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund ein erstes längeres Formtief. Jetzt bekam der BVB-Youngster großen Zuspruch vom englischen Nationaltrainer Gareth Southgate.

Auch dem Three-Lions-Coach ist natürlich nicht verborgen geblieben, dass sich Sancho in den letzten Wochen sowohl in der deutschen Meisterschaft als auch in der Champions League einigermaßen schwer getan hat. Einige Spiele musste der Flügelstürmer sogar von der Reservebank aus verfolgen.

Sancho durchlebt aktuell ein Formtief, welches laut Southgate aber völlig normal ist: "Jeder junge Spieler hat mit Schwankungen zu kämpfen. Er hat zuletzt viel Fußball gespielt, physisch ist er ein bisschen müde", meinte der Ex-Profi vor der Partie der englischen Nationalmannschaft am Donnerstagabend gegen Montenegro, in dem der Weltmeister von 1966 das Ticket für die Endrunde der EM 2020 lösen kann.

Bereits zehn A-Länderspieleinsätze als Teenager

Die Entwicklung des schnellen Offensivmannes gehe insgesamt genau in die richtige Richtung, betonte Southgate. Es sei "unvermeidbar, dass es auch Spiele gibt, in denen er vielleicht nicht so effektiv ist", wie zuletzt im Topspiel beim FC Bayern München, als Sancho wie seine Nebenleute auch sehr blass blieb.

In der laufenden Spielzeit stand Sancho bereits in 16 Pflichtspielen auf dem Rasen, zählt auch in dieser Saison unter Cheftrainer Lucien Favre zu den Dauerbrennern. Sein letztes von bisher drei Bundesliga-Saisontoren erzielte der gebürtige Londoner beim 2:2 des BVB bei Eintracht Frankfurt.

Für die Three Lions war Teenager Sancho ebenfalls schon zehnmal im Einsatz und war bei fünf Spielen der laufenden EM-Qualifikation für den WM-Halbfinalisten von 2018 dabei.