96-Profi Haraguchi trifft für Japan

Takashi Aoyama, getty

Genki Haraguchi traf für Japan

Zweitliga-Profi Genki Haraguchi von Hannover 96 hat im Trikot der japanischen Fußball-Nationalmannschaft frisches Selbstvertrauen gesammelt.

Der Offensivmann traf beim 2:0 (1:0)-Erfolg im Rahmen der WM-Qualifikation in Kirgisistan zum Endstand (54.). Den Führungstreffer hatte Takumi Minamino von RB Salzburg per Elfmeter erzielt. Auch Wataru Endo vom VfB Stuttgart stand in der Startaufstellung.

Japan kann damit auf dem Weg zur Weltmeisterschaft 2022 nach vier Spielen auf die perfekte Bilanz von 12 Punkten in der Zweitrundengruppe F verweisen. Das nächste Spiel des Teams von Trainer Hajime Moriyasu ist ein Testduell mit Venezuela am kommenden Dienstag.