England löst EM-Ticket nach irrem Kantersieg

Laurence Griffiths, getty

England hat das EM-Ticket gebucht

Nicht nur BVB-Star Jadon Sancho hatte Grund zum Jubeln: Die englische Fußball-Nationalmannschaft hat mit einem Kantersieg in ihrem 1000. Länderspiel das Ticket für die paneuropäische EM 2020 gelöst, auch Tschechien ist dabei: Die Three Lions gewannen am Donnerstag im Londoner Wembley-Stadion gegen den überforderten Außenseiter Montenegro mit 7:0 (5:0) und sind ein Spiel vor Schluss mit nun 18 Punkten nicht mehr von der Spitze der Gruppe A zu verdrängen.

Dahinter machte auch Tschechien (15) auf Rang zwei und damit die vorzeitige Qualifikation durch ein 2:1 (0:0) gegen den Kosovo (11) perfekt. Kosovo hat nun keine Chance mehr auf das direkte Ticket, steht als Sieger der Gruppe D3 der Nations League aber in den Playoffs um die letzten EM-Startplätze.

England hätte gegen Montenegro bereits ein Unentschieden gereicht, die Mannschaft von Teammanager Gareth Southgate sorgte angeführt von Harry Kane aber früh für klare Verhältnisse.

Der Kapitän traf dreimal (18./24./37.), zudem schossen Alex Oxlade-Chamberlain (11.), Marcus Rashford (30.) und Tammy Abraham (84.) den Sieg heraus, dazu kam ein Eigentor von Aleksandar Sofranac (66.). Sancho von Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund stand in der Startelf.

Das Mutterland des Fußballs nimmt damit zum 25. Mal an einem großen Turnier teil. Im 1000. Spiel war es für den Weltmeister von 1966 der 569. Sieg.