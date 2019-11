Löw erklärt Jobsharing zwischen Neuer und ter Stegen

Martin Rose, getty

Bundestrainer Joachim Löw trifft mit Deutschland auf Weißrussland

Bundestrainer Joachim Löw wird die Einsatzzeit der Torhüter Manuel Neuer und Marc-André ter Stegen in den abschließenden EM-Qualifikationsgruppenspielen aufteilen.

Bayern-Keeper Manuel Neuer werde gegen Weißrussland am Samstag in Mönchengladbach spielen, Barcelona-Schlussmann ter Stegen komme gegen Nordirland am Dienstag in Frankfurt zum Zug, sagte Löw am Freitag in Düsseldorf. "So ist die Entscheidung gefallen, die Torhüter wissen Bescheid."

Damit muss Neuer-Herausforderer ter Stegen, der früher für Borussia Mönchengladbach spielte, an seiner alten Wirkungsstätte zunächst zuschauen. Im Oktober hatte ter Stegen im Test gegen Argentinien (2:2) gespielt. Stammkraft Neuer stand danach im Qualifikationsspiel in Estland (3:0) im Tor.

Löw kündigte an, gegen Außenseiter Weißrussland nicht mit einer Dreier-Abwehrkette antreten zu wollen. "Morgen werden wir nur mit zwei Innenverteidigern spielen, weil wir davon ausgehen, dass Weißrussland nur mit einer Spitze spielt", sagte der Bundestrainer.

Der angeschlagene Hertha-Profi Niklas Stark kommt nach einem Nasenbeinbruch laut Löw zumindest noch nicht von Beginn an neben dem gesetzten Matthias Ginter infrage. Der Coach muss unter anderem auf die verletzten zentralen Defensivspieler Niklas Süle und Antonio Rüdiger verzichten.

Das deutsche Team kann sich bereits am Samstag für die EM 2020 qualifizieren. Bei einem Sieg gegen Weißrussland ist das Ticket für das Multi-Nationen-Turnier perfekt, wenn die Niederlande nicht in Nordirland verlieren. Mit einem eigenen Remis müsste die Löw-Auswahl auf einen holländischen Sieg hoffen, damit keine Zweifel mehr bestehen.

Die DFB-PK zum nachlesen:

+++ Löw über Weißrussland +++

"Fakt ist, dass das 2:0 in Weißrussland auch nicht ganz so einfach war. Die haben auch gute Spieler. Jetzt gab es seit dem letzten Spiel einen Trainerwechsel. Sie spielen jetzt etwas defensiver."

+++ Löw über die Süle-Verletzung +++

"Keine Ahnung wie es in fünf, sechs Monaten aussehen wird. Das kann man heute nicht sagen (...). Das aller wichtigste ist, dass der Spieler wieder richtig gesund wird."

+++ Löw über weitere Personalien +++

"Im Mittelfeld werden auf jeden Fall Kimmich, Gündogan und Kroos spielen, vorne Serge Gnabry."

+++ Löw über mögliche Guardiola-Rückkehr +++

"Pep war für die Bundesliga sehr gut. Er zählt zu den besten Trainern. Ob er zurückkommt, weiß ich nicht. Das ist Sache des FC Bayern."

+++ Löw über die Innenverteidigung +++

"Ginter wird auf jeden Fall spielen. Er hat zuletzt wieder zwei Spiele gemacht. Ich habe das Gefühl, dass er häufig unterschätzt wird (...). Jonathan Tah hat gestern teilweise trainiert, genau wie Niklas Stark. Beide werden heute Abend trainieren. Den zweiten Innenverteidiger lasse ich mir noch offen."

+++ Löw über die Torhüter-Frage +++

"Wir haben mit den Torhütern gesprochen. Manuel spielt gegen Weißrussland, Marc-André wird gegen Nordirland im Tor stehen."

+++ Löw über die Taktik +++

"Natürlich gibt es Dinge die wir verändert haben. Es gibt natürlich neue Ideen für unser Spiel. Es kommt natürlich immer auch auf den Gegner an. Gegen Argentinien hat man natürlich nicht immer so viel Ballbesitz wie in der EM-Qualifikation. Da haben wir in der ersten Hälfte erst einmal etwas defensiver gestanden. Wir legen natürlich auch großen Wert auf Ballgewinne schnelles Umschalten."

+++ Löw über die Verletzungen +++

"Verletzungen sind natürlich Teil der Themen, die wir dieses Jahr ständig hatten. Das kam bei Lehrgängen häufig auf, dass wir deshalb durchwechseln müssen. Wir hätten gerne öfter an taktischen Sachen gearbeitet, aber das war leider nicht immer möglich."

+++ Ginter über seine Entwicklung +++

"Es gibt so viele Dinge, im technischen oder taktischen Bereich, in denen ich mich weiterentwickeln will. Ich versuche, jeden Tag voranzukommen."

+++ Ginter über Koch +++

"Es gibt Parallelen zwischen uns. Bei ihm konnte man nicht sofort erwarten, dass er Nationalspieler wird. Er musste sich alles hart erarbeiten und hat eine super Entwicklung genommen. Absolut verdient, dass er hier ist."

+++ Ginter über seine Rolle +++

"Ich will die nächsten Schritte in der Nationalmannschaft machen. Gerade nach der WM habe ich viele Spiele gemacht. Natürlich will ich mich weiter entwickeln - auch außerhalb des Platzes."

+++ Die DFB-PK startet +++

Zunächst stellt sich Matthias Ginter den Fragen.

+++ Deutschland mit guten Erinnerungen +++

Erst zweimal spielten Deutschland und Weißrussland gegeneinander. Das letzte Duell gab es im Juni 2019. Hierbei siegte das DFB-Team im Rahmen der EM-Qualifikation mit 2:0. Die Tore erzielten Leroy Sané und Marco Reus. Beide Akteure fehlen diesmal verletzt.

+++ Wie löst Joachim Löw die Abwehr-Probleme? +++

Nach der schweren Verletzung von Niklas Süle muss Bundestrainer Joachim Löw die Defensive umstellen. Vielleicht gibt der 59-Jährige auf der Pressekonferenz erste Hinweise zur Aufstellung für das anstehende Spiel.

+++ So qualifiziert sich Deutschland für die EM +++

Mit einem Sieg könnte Deutschland das Ticket für die Europameisterschaft lösen. Hierzu benötigt das DFB-Team aber gleichzeitig die Schützenhilfe der Niederlande. Sollte die Elftal gegen Nordirland nicht verlieren, wäre die Mannschaft von Joachim Löw mit einem Dreier sicher qualifiziert.

