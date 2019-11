Medien: BVB und Bayern denken über Can-Transfer nach

Tullio M. Puglia, getty

Emre Can steht angeblich beim BVB und dem FC Bayern auf der Liste

Spätestens seit der Ausbootung aus dem Champions-League-Kader von Juventus Turin sieht Nationalspieler Emre Can seine sportliche Zukunft nicht mehr bei der Alten Dame. Schon im Winter könnte der Mittelfeldspieler von seinem Leid erlöst werden. Der BVB und der FC Bayern kommen dabei offenbar als "Retter" infrage.

In der Königsklasse komplett außen vor, in der Serie nicht mehr als eine sporadische Aushilfskraft: Für Emre Can ist die aktuelle Saison eine einzige Katastrophe. Nachdem Juve-Coach Maurizio Sarri den Nationalspieler erst in vier Spielen überhaupt berücksichtigte, muss der defensive Mittelfeldspieler womöglich sogar um seine EM-Nominierung bangen. Ein Abschied im Winter scheint daher für alle Parteien die einzig sinnvolle Lösung.

Dass Can in den kommenden Wochen auf dem Markt ist, soll auch dem BVB und dem FC Bayern nicht entgangen sein. Laut Informationen der italienischen Zeitung "Corriere dello Sport" beobachten die beiden deutschen Spitzenklubs die Entwicklung rund um den 25-Jährigen ganz genau. Eine Offerte im Winter ist angeblich nicht ausgeschlossen.

Ablöse zwischen 30 und 40 Millionen Euro?

Als zu hohe Hürde könnte sich allerdings die Ablösesumme erweisen, die Juve für den defensiven Mittelfeldspieler fordert. Italienische Medien schreiben, dass Juve für den deutschen Nationalspieler (Vertrag bis 2022) mindestens 30, im Idealfall aber 40 Millionen Euro kassieren möchte. In Cans Vertrag ist eine festgeschriebene Ablösesumme in Höhe von 50 Millionen Euro verankert.

Sorgen, keinen neuen Arbeitgeber zu finden, muss sich Can offenbar nicht machen. Der BVB und der FC Bayern sollen nicht die einzigen Topklubs sein, die ein Auge auf den Abräumer geworfen haben. Auch der FC Barcelona, Paris Saint-Germain und Manchester United denken laut "Corriere" über ein Angebot nach.