Mascarell spricht über "Überraschung" durch Wagner

Christof Koepsel, getty

Omar Mascarell ist beim FC Schalke 04 unumstrittener Stammspieler

Seitdem David Wagner das Zepter beim FC Schalke 04 übernommen hat, läuft es bei den Königsblauen wieder rund. Auch Mittelfeldspieler Omar Mascarell findet mehr und mehr zu seiner alten Stärke zurück.

"In dieser Saison läuft generell einiges besser als noch im Jahr zuvor", sagte Mascarell in einem Interview auf der Schalker Vereinshomepag und erklärte: "Wir sind als Mannschaft geschlossener, die Stimmung ist sehr gut. Ich spüre, dass ich eine wichtige Rolle im Team innehabe, zudem verstehe ich mich mit meinen Teamkollegen hervorragend."

Wagner beförderte Mascarell vor der Saison sogar zum Vizekapitän der Knappen. "Es war damals schon eine kleine Überraschung, denn die Vorsaison war sehr schwierig für mich", gab der 26-Jährige zu.

In der Spielzeit 2018/19 stand Mascarell lediglich in 14 Bundesligaspielen auf dem Platz, davon durfte er nur elf Mal von Beginn an ran. Unter Wagner ist der Spanier unumstrittener Stammspieler. "Ich hatte aber bereits zu Beginn der Vorbereitung ein sehr gutes Gefühl, dass ich der Mannschaft in dieser Spielzeit sehr viel helfen kann", betonte der ehemalige Profi von Eintracht Frankfurt.

Den Grund für seinen Aufschwung sieht Mascarell beim neuen Trainerstab: "Ein ganz entscheidender Faktor ist, dass ich das Vertrauen spüre. Dadurch habe ich eine Menge Selbstvertrauen gewonnen." Dadurch könne er bessere Leistungen abrufen.