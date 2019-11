Tottenham-Coach Pochettino sauer wegen Coutinho-Wechsel

Alexander Hassenstein, getty

Philippe Coutinho spielt aktuell auf Leihbasis für den FC Bayern

Im vergangenen August wechselte Philippe Coutinho auf Leihbasis vom FC Barcelona zu Fußball-Bundesligisten FC Bayern München. Mauricio Pochettino, Teammanager bei Tottenham Hotspur, ärgert das angeblich sehr. Er hätte den Brasilianer gerne in seinem Team gewusst.

Nach Informationen der englischen "Sun" liegt der Argentinier aktuell mit der Klubführung im Streit, weil sich der Verein seiner Meinung nach im Sommer nicht genügend um einen Transfer des Mittelfeldspielers bemüht hat.

Der 27-Jährige wäre seiner Auffassung nach der ideale Spieler gewesen, um den Wiederaufbau der Londoner voranzutreiben. Der Erfolgstrainer kennt den Edeltechniker noch aus der gemeinsamen Zeit bei Espanyol Barcelona.

Englische und spanische Medien hatten im August mehrfach über das Interesse der Spurs an einer Coutinho-Verpflichtung berichtet. Laut "Mundo Deportivo" habe zwei Tage vor Ende des Transferfensters in England am 8. August sogar eine grundsätzliche Einigung über ein Leihgeschäft mit anschließender Kaufoption bestanden.

Angeblich soll Tottenham-Boss Daniel Levy dann allerdings von dem Deal Abstand genommen haben. Am Deadline-Day präsentierte der Champions-League-Finalist stattdessen Giovani Lo Celso als Neuzugang für das offensive Mittelfeld.

FC Bayern angelt sich Pochettino-Liebling

Da der Argentinier bislang jedoch nur ein Spiel über 90 Minuten absolviert hat, trauert Pochettino seinem Wunschspieler im Nachhinein anscheinend hinterher. In der Premier League liegt seine Mannschaft nach zwölf Spieltagen nur auf dem 14. Rang.

Durch die Untätigkeit des zweimaligen englischen Meisters wurde schließlich der Weg für den FC Bayern frei. Am 19. August lieh der deutsche Rekordmeister den 59-fachen Nationalspieler bis zum kommenden Sommer aus. Am Ende der Saison könnten die Münchner den Offensivspieler für eine festgeschriebene Ablösesumme von 120 Millionen Euro fest verpflichten.

Bislang hat Coutinho seine Klasse noch nicht abschließend unter Beweis gestellt. In 15 Spielen für den Double-Sieger gelangen dem Rechtsfuß erst zwei Treffer.