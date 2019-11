Liverpool sorgt sich um Ex-Profi Matteo

Michael Steele, getty

Gehirn-OP bei Ex-Liverpool-Profi Dominic Matteo

Champions-League-Sieger FC Liverpool sorgt sich um seinen früheren Profi Dominic Matteo. Der 45-Jährige hat sich bereits am Montag einen Gehirntumor entfernen lassen und wird derzeit in einem Krankenhaus in Leeds behandelt, nachdem er die Intensivstation verlassen konnte.

"Die Gedanken aller im Klub sind bei Dom, seiner Familie und Freunden, und wir werden ihnen in dieser schwierigen Zeit unsere Unterstützung anbieten", teilte der Tabellenführer der englischen Fußball-Premier-League mit.

Der ehemalige Verteidiger hat für den Klub des deutschen Teammanagers Jürgen Klopp 155 Spiele bestritten und regelmäßig als Experte und Kommentator für das Vereins-TV gearbeitet.